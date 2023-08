"Literalmente dicen subir para arriba": Jorge Romero enumera los 5 errores más graves de los libros de texto gratuitos

Jorge Romero, coordinador del grupo parlamentario del PAN, habló sobre los libros de texto gratuitos de la SEP, luego de que se hiciera la presentación de los contenidos, por parte de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Dijo que interpondrán diferentes acciones de inconstitucionalidad, si el gobierno federal continúa con la idea de entregarlos a los alumnos y usarlos para el próximo ciclo escolar.

El legislador del blanquiazul criticó que "para el gobierno siempre, todo argumento debe ser sobre un debate clasista, un debate racista. Si llueve o no, detrás están los de la oposición, que son racistas y cretinos".

Además, habló sobre contenidos específicos que se encuentran en estos materiales de estudio y lamentó las calificaciones y descalificaciones que se hacen en el mismo. "Dice en los libros que la sociedad mexicana se divide entre chairos y fifís. No se puede hacer esa clase de adoctrinamiento a los niños", abundó.

Reconoció que pueden haber cosas por debatir y que tal vez tengan que ver con la ideología, pero recordó que hay mucho errores que no se pueden debatir bajo ninguna circunstancia.

El diputado panista insistió en que no sólo se trata de los errores o de las imprecisiones en la información, sino que se ha cambiado el plan de trabajo, restando importancia a ciencias tan relevantes como las matemáticas. "Pasamos de 222 hojas de matemáticas a 100 hojas de matemáticas y eso para resolver problemas sociales", lamentó.

Por último, Romero Herrera recordó que existe una suspensión por parte de un juez federal y que eso prohibe que se entreguen los libros de texto gratuitos a los alumnos, pero que el gobierno los entregará de cualquier forma.

"Hubo una suspensión y no se puede entregar, mientras no se demuestre que se hizo el proceso legal necesario. Pero es claro que no cumplieron la ley y que no la piensan cumplir. Aplaudimos a los gobernadores de Chihuahua o Guanajuato, que están haciendo cumplir la sentencia"