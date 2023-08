El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el apoyo a los nuevos libros de texto gratuitos que dio el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y reprochó que en medios de comunicación “pasó de noche” esa postura para no informar a la población.

"No se dio a conocer un posicionamiento, un escrito del sindicato de maestros, pasó de noche, donde los maestros y su organización sindical apoyan los libros de texto. Esto lo informo porque no se sabe. Les pregunto a los que me están escuchando, viendo, si se enteraron, y estoy seguro que el 99 por ciento de la población no se enteró, 99 por ciento de los mexicanos”, dijo en la Mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Luego de proyectar el posicionamiento del SNTE en la pantalla del Salón Tesorería y de pedir que se publique en las redes sociales oficiales de la Presidencia, López Obrador criticó que sus opositores mantienen una campaña contra los nuevos materiales de primaria y secundaria, por lo que continuarán las conferencias vespertinas analizar libro por libro con los expertos que los elaboraron, y así desmentir a “falsarios corruptos” que están en su contra.

“Quiero a ver que se haga una revisión sobre las referencias al comunismo. Ayer me decía una persona que había escuchado que en el libro de tercero, cuarto de primaria, se hablaba de cuestiones sexuales. Vamos a revisarlo todo, nada más para que vean cómo son de falsarios estos corruptos, todo en su afán de regresar por sus fueros para seguir robando, para decirlo así, con mucha claridad”, apuntó.

El mandatario presumió el apoyo del SNTE a los nuevos libros de texto gratuitos. Foto: Archivo

AMLO instruye hacer “una revisión sobre las referencias al comunismo”

El presidente instruyó este miércoles a la Secretaría de Educación Pública (SEP) revisar las supuestas “referencias al comunismo” en los nuevos libros de texto gratuitos, pues rechazó que existan en los nuevos materiales para primera y secundaria.

“Quiero a ver que se haga una revisión sobre las referencias al comunismo. Ayer me decía una persona que había escuchado que en el libro de tercero, cuarto de primaria, se hablaba de cuestiones sexuales. Vamos a revisarlo todo, nada más para que vean cómo son de falsarios estos corruptos, todo en su afán de regresar por sus fueros para seguir robando, para decirlo así, con mucha claridad”, dijo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

López Obrador dijo que ante “las mentiras” contra los libros de texto que están difundiendo sus opositores, especialistas y medios de comunicación es necesario que esta semana y la próxima continúen las conferencias vespertinas diarias en Palacio Nacional, de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez.

“Por eso es muy bueno el debate y toda esta semana, por la tarde, se va a seguir informando sobre los libros y la próxima semana también van a estar matemáticos, científicos que elaboraron los libros para explicar para desmentir el que no hay matemáticas”, apuntó.

Mauricio Kuri va por revisión de contenidos de los libros de texto gratuitos

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, ha tomado la iniciativa de crear una comisión de expertos que se encargará de revisar minuciosamente los contenidos de los nuevos libros de texto gratuito. El objetivo principal de esta medida es garantizar que los materiales educativos estén libres de sesgos ideológicos y proporcionen información precisa y equilibrada a los estudiantes.

La comisión de expertos está integrada por profesionales de diversas instituciones académicas, entre ellas la UNAM, el Cinvestav y la Facultad de Psicología de la UAQ, así como especialistas en pedagogía y docencia. Su tarea consistirá en analizar cuidadosamente los contenidos de los nuevos libros de texto, verificando su objetividad y exactitud, y asegurando que no promuevan ninguna ideología política.

El gobernador Kuri González expresó que el enfoque principal es brindar una educación de calidad a los estudiantes de Querétaro, sin influencias partidistas o ideológicas. Afirmó que este esfuerzo se alinea con su compromiso de promover el crecimiento económico del estado a través de la educación y el cuidado del medio ambiente.

"La educación de excelencia es la mejor herencia que podemos asegurar a nuestros hijos. Es un tema prioritario y técnico. Instruí a las autoridades educativas de Querétaro conformaran una comisión de expertos que analizan el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos", declaró el Gobernador.

Esta medida resalta la importancia que el mandatario local otorga a la educación y su compromiso con el bienestar educativo de los jóvenes queretanos. La creación de esta comisión de expertos es una respuesta proactiva para asegurar que los materiales educativos sean imparciales y brinden una educación de calidad a las generaciones futuras.

El gobernador Kuri González expresó que el enfoque principal es brindar una educación de calidad. Foto: Rodrigo Mérida

En Yucatán, una comisión revisará los libros de la SEP

Ante la controversia por los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, sostuvo que los van a revisar junto con maestros y padres de familia, sin meter temas políticos e intereses ajenos a la educación. Precisó que se va a crear una comisión, que encabezará la Secretaría General de Educación del Gobierno de Yucatán, en la que se invitará a diferentes sectores para analizar la calidad de esos libros.

“Vamos a invitar a los los padres de familia, a los maestros, a los sindicatos y vamos revisar los libros de texto a ver si es lo que padres y maestros quieren enseñarle a los alumnos. En Yucatán estamos comprometidos a que haya una educación de calidad, y que la política y los intereses ajenos a la educación no se metan a estos temas”

Durante el evento de clausura del curso de verano para estudiantes, Mauricio Vila indicó que también van a respetar todas las resoluciones judiciales que surjan sobre esta controversia. “Que sepan que aquí en Yucatán, no porque yo sea de un partido o los que hacen los libros sean de otro partido, vamos a estar tomando decisiones políticas. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a juntar papás, maestros, funcionarios federales y estatales, para que entre todos tomemos la decisión que más le convenga a nuestros hijos”, recalcó.

Sobre este mismo tema, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, informó que desde el Ayuntamiento ofrecerán asesoría legal a madres y padres de familia que deseen promover un amparo en contra de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP.

“No se pueden violentar los derechos de niñas y niños. Somos muy respetuosos de lo que marque la ley, pero estaremos muy pendientes de ver que no llegue material que no tenga el contenido adecuado”, sostuvo el panista.

Mauricio Vila dijo que una comisión revisará los libros de texto gratuitos

FOTO: Herbeth Escalante

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Gobierno de Yucatán, las autoridades educativas de la federación ya enviaron a la entidad los libros, los cuales se encuentran en custodia y aún no han sido entregados a los estudiantes, pues se instalará la mencionada mesa de trabajo con expertos para analizarlos.

Con información de Rodrigo Mérida, Herbeth Escalante e Iván Evair Saldaña