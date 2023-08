Libros de texto gratuitos SEP: ¿qué estados no repartirán los nuevos cuadernillos?

La polémica por la distribución de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cesa. Mientras que algunos estados ya preparan cuadernillos para apoyar la educación de los niños y niñas en nivel básico, a fin de que tengan los elementos necesarios para iniciar el ciclo escolar 2023-2024, otras entidades y escuelas particulares se rehúsan a entregarlos.

Lo anterior, luego de que se filtrara el contenido de éstos, generando que la comunidad educativa, padres de familia y oposición no hicieran esperar sus reacciones de inconformidad. El contenido y errores en los cuadernillos son las principales críticas; a pesar de ellas, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los nuevos libros y garantizó su distribución en las 32 entidades del país. Incluso anunció que el próximo martes iniciarán conferencias de prensa vespertinas en Palacio Nacional para analizar el contenido de los mismos, las cuales estarán encabezadas por la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya.

¿Qué estados se niegan a entregar los libros de texto gratuitos de la SEP?

Algunos estados que han presentado su inconformidad sobre los temas de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, aseguran que por el momento, no entregarán los cuadernillos y han buscado alternativas para completar la educación para los estudiantes de educación básica.

Chihuahua se rehúsa a entregar los libros de texto gratuitos

Uno de los estados que negó entregar el nuevo material a las y los estudiantes de educación básica fue Chihuahua. Maru Campos, gobernadora de la entidad advirtió que no se van a distribuir los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP tras calificarlos como "basura". En ese sentido, adelantó que se va a buscar la forma para que las y los alumnos continúen aprendiendo a lo largo del ciclo escolar 2023-2024.

Jalisco esperará resolución legal

Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer que los nuevos materiales gratuitos no se entregarán en las escuelas de educación básica de Jalisco, mientras no se resuelva el juicio de amparo que ordenó que se suspenda la distribución de los mismos. Aseguró que con esta medida, no busca confrontar al gobierno, sino respetar al Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido aseguró que con o sin los libros de texto, la entidad jalisciense está lista para arrancar clases el próximo 28 de agosto, pues recordó que la Secretaría de Educación de Jalisco lleva el programa Recrea, en el que se incluyen otros contenidos como guías, manuales, videos, exámenes sobre matemáticas.

Guanajuato crea sus propios cuadernillos

Guanajuato es otro de los estados que le puso "pero" a la entrega de los ejemplares de la SEP, sin embargo finalmente accedió a repartirlos. El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández Meza, afirmó que el hecho de no entregarlos sería “peligroso”, ya que para muchos alumnos podrían ser los únicos libros que podrán tener; sin embargo, mencionó que la entidad creó sus propios cuadernillos de matemáticas y español, a fin de complementar el contenido que viene en el material del Gobierno Federal.

“Hay una discusión sobre lo que tienen los libros de texto, pero al final para muchos estudiantes es el único libro de texto que van a tener (...) Nosotros estamos tratando de fortalecer con algunos cuadernillos de matemáticas y de español en la zona de aprendizajes que consideramos imprescindibles y que puede complementar con lo que va a llegar”, dijo en entrevista con Milenio.

¿Qué hay detrás de la polémica en torno a los libros de texto gratuitos?

"Doctrina comunista"

Uno de los puntos que ha causado críticas es su contenido, por la supuesta polarización que se enseña a los alumnos. Dentro del manual “Un libro sin recetas para la maestra y el maestro Fase Tres”, se pide a los profesores inculcar a los menores la diferencia que existe entre clases sociales, haciendo hincapié en que los mexicanos deben aprender desde pequeños que estas diferencias entre los miembros de la sociedad fueron creadas para poder mantener a una parte de la sociedad controlada. Las críticas acusan de que las enseñanzas podrían inyectar un "virus comunista" a los niños y niñas.

Desaparición de Matemáticas

Por otro lado, expertos en educación señalan que en los libros de matemáticas hay "muy poco y malo" material para trabajar. En entrevista con El Heraldo Televisión, María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza, investigadora del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que hay ejercicios sin sentido en los libros, siendo las publicaciones de primero y segundo de primaria las más afectadas.

Errores de contenido

En la página 38, de el libro “Nuestros Saberes” que corresponde al Quinto Grado de Primaria, hay una infografía sobre el Sistema Solar con diferentes errores, como de ortografía, pues se lee "planera" en lugar de "planeta". Ésta también ilustra a la Tierra en la misma órbita que Saturno y Urano; sin embargo, esta crítica expuesta en redes sociales fue sacada de contexto, ya que la imagen no está enfocada a la enseñanza del sistema solar, sino a la educación sobre los medios de comunicación, específicamente a las infografías.

Por otro lado, en la página 18 del libro “Nuestros Saberes”, pero de Tercer Grado de primaria, se ubicó otro error en la fecha del Natalicio de Benito Juárez. Se expone que el llamado “Benemérito de las Américas” nació el 18 de marzo de 1806, cuando la fecha correcta es el 21 de marzo.

