Logran Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid más de 400 mil apoyos

Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid alcanzaron más de 400 mil apoyos, dentro del proceso del Frente Amplio por México para elegir a quien encabezará el proyecto.

En Mérida, Yucatán, De la Madrid acusó a Morena y al actual gobierno de querer un país “apagado” y destacó la importancia de la alianza que su partido conforma con PRD y PAN, como una “vacuna contra el virus de la 4T”.

Beatriz Paredes, en Los Mochis, Sinaloa, se reunió con agricultores, ramo que dijo debe ser escuchado y tomado en cuenta para impulsar políticas públicas.

Desde Querétaro, Xóchitl Gálvez advirtió del peligro de que el Frente lance a un candidato de extrema derecha y se pronunció a favor del respeto a las libertades.

“Estoy convencida de que es por ahí. Estoy convencida que es el respeto a la diversidad, a la pluralidad y en ese sentido, es público ni pensamiento de libertades y creo que en este proyecto caben todos porque no buscamos una agenda que polarice y que confronte”, aseguró.

Su compañero de partido, Santiago Creel, estuvo en Cancún, Quintana Roo, donde se refirió a los libros de texto gratuito y rechazó las declaraciones del líder panista, Marko Cortés, sobre la destrucción de ejemplares.

“A mi no me gusta la idea de quemar libros, por lo que nos regresa la historia... nos regresa a los años 40, a situaciones que no quisiéramos estar en México”, dijo.