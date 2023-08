El terrible caso de Angélica Márquez, la mujer que descubrió a los 46 años ser una niña robada

Siempre se quedó callada porque tenía la falsa creencia de que sus padres adoptivos no la querían. Durante décadas vivió violencia física por parte de su madre y abandono por parte del padre, familia que ella no escogió. Sin embargo, hay dos hipótesis que han tomado fuerza en el caso de Angélica Márquez, la mujer que a sus 46 años de edad se enteró que no tiene identidad, que probablemente fue extraída de su familia biológica.

Una de las revelaciones que hizo la mujer a través de su TikTok, fue que se enteró gracias a un yerno de la familia, que sus padres adoptivos la compraron a un ladrón de bebés en la CDMX, específicamente en la colonia Roma. En el clip pidió difusión. ya que desconoce qué fue lo que sucedió en su infancia.

Sus recuerdos son vagos y en una entrevista para El País, reveló que cuando regresaba de la escuela, y su casa estaba vacía, logró descubrir un documento en el que se leía la palabra adoptada. Todo transcurrió normal en una vida llena de olvido y descuido por parte de la madre.

Diferentes versiones de su madre biológica

En la charla con dicho medio español, Angélica señala que a los 13 años tuvo un intento de suicidio, sin embargo, fue ocultado por su familia. Fue reprimida por su madre, la cual era justificada por su padre. Él le decía que tenía esos comportamientos con ella porque estaba enferma.

Conforme pasaban los años surgían más preguntas. Cuando tenía 20 años Angélica relata que su padre habló con ella sobre su origen. En ese momento le dijo que su madre había enfermado de cáncer, por lo que no pudo hacerse responsable de ella. Sin embargo, una tía le cambió la jugada y le dijo que su madre era alemana y que la dio en adopción porque no podía regresar a Europa con ella.

Otro de los aspectos que impactaron a los usuarios de redes sociales es que ella no tiene identidad, ya que tiempo después de haber firmado su acta de nacimiento, sus padres adoptivos cancelaron el documento para cualquier tipo de trámites como pasaporte, seguro médico o acceso a la universidad.

Fiscalía ofrece ayuda a la mujer

Recientemente su tranquilidad se vio afectada porque una tía suya que la contactó con una mujer muy relacionada con su caso. En su encuentro le dice que fue robada de una casa de la colonia Roma y que entonces la vendieron a sus padres adoptivos. "No estoy segura de la versión, pero me parte el alma no tener familia", comentó.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) puso a disposición de Angélica todos los recursos para encontrar a sus padres biológicos.

Una vez que la ciudadana denunció el hecho en redes sociales, personal de la Dirección General de Comunicación Social de la FGJCDMX contactó a la mujer para canalizarle a la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, donde su titular y equipo de trabajo llevaron a cabo una audiencia para escucharla e iniciar la carpeta de investigación respectiva, a fin de establecer las posibles acciones para apoyarla en su objetivo.

SEGUIR LEYENDO

Feminicidio de Ariadna Fernanda: fiscal de Morelos fue detenido por obstruir y retrasar la justicia en el caso

Feminicidio de Celia: "si no es conmigo no es con nadie", le advirtió su novio antes de arrojarla a las vías del Metro