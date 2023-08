Claudia Sheinbaum celebra detención del fiscal de Morelos Uriel Carmona

Durante su visita a Hidalgo y poco antes de iniciar su Asamblea Informativa en Ixmiquilpan, Claudia Sheinbaum Pardo, actual aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación, celebró la noticia de la detención del fiscal de Morelos, Morelos Uriel Carmona.

“Yo me enteré por los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo, no tenía conocimiento; escuché ahora la declaración del vocero de la Fiscalía (de la Ciudad de México) y me parece que la Fiscalía está haciendo justicia en la orden de aprehensión, y repito que nunca más un caso en el que la procuración de justicia oculte un feminicidio”, declaró la Dra. Sheinbaum tras ser cuestionada por la noticia.

Es importante recordar que el fiscal de Morelos fue detenido por el caso de Ariadna Fernanda, debido a la probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia, detalló la fiscalía de la capital.

Cuando fue Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum acusó directamente a Uriel Carmona. Foto: Jefatura de Gobierno.

“No es un asunto político”: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, aseguró que la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, no es un asunto político, sino de justicia; asimismo, enumeró las características que este profesional debe de tener.

Para dar una respuesta, la militante de Morena enumeró lo que consideró los puntos más sobresaliente sobre la detención de Uriel Carmona: “La Fiscalía es autónoma; No es jurídico, es de justicia; la Fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres; y que nunca más un caso en el que la procuración de justicia oculte un feminicidio” apuntó.