Claudia Shienbaum destaca últimos avances de laboratorio de innovación tecnológica

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional a la Defensa de la Cuarta Transformación, destacó la importancia de impulsar e invertir en la innovación tecnológica, y resaltó el trabajo que hacen en este sentido hacia la producción de energías renovables y autosuficientes en “Kronos”, compañía que visitó en su visita a Nuevo León.

En un video, Sheinbaum Pardo conversa con Eugenio Sada, líder de la empresa Kronos DTA, quien explica cómo es que dejaron otras empresas y decidieron invertir en el diseño de varios autos eléctricos, camiones y motocicletas, con el objetivo de contribuir en la movilidad sustentable, un punto que fue trabajado por la también científica cuando fue Jefa de Gobierno de la CDMX.

En su visita, Claudia Sheinbaum observó los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la compañía para el desarrollo de nuevas tecnologías, en ese sentido la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) destacó la labor de Sada por formar parte de la innovación y el desarrollo de tecnología mexicana para contribuir a la mitigación de gases del efecto invernadero que producen el cambio climático.

La empresa Kronos trabaja actualmente en un proyecto para poder hacer paneles solares, así como en un concentrador solar, los cuales se desarrollan desde una visión más económica para que pueda desarrollarse en todo el país, de acuerdo con lo declarado por la ex mandataria capitalina.

"Doctora me da mucho gusto coincidir con científicos, me entiendo muy bien. Nos hemos dedicado a inventar tecnologías para frenar el calentamiento global, siempre escucho que dicen: nuestro gobernante, vean el aire que tenemos sucio, no es culpa de los gobernantes, nosotros los científicos tenemos la obligación de desarrollar y proporcionar tecnología al alcance, señaló Eugenio Sada.