Libros de texto de la SEP: 6 estados en donde los padres de familia los quemaron por "pornográficos y marxistas"

Los Libros de Texto Gratuitos para educación primaria que la Secretaría de Educación Pública (SEP) repartió entre las instituciones de enseñanza básica generaron un sin fin de polémicas entre padres de familia, organizaciones religiosas y demás. Los involucrados externaron estar sumamente en contra de los escritos debido a que "eran pornográficos y tenían tintes marxistas". Aunque son varios los estados que se han visto involucrados en la polémica que gira en torno a las páginas de estos textos, hay comunidades de ciertas entidades que decidieron tomar medidas drásticas, incendiar el material gratuito y "vetarlo", la lista es la siguiente:

Veracruz. Chiapas. Aguascalientes. Sonora. Puebla. Morelos.

Los padres aseguraron que los libros de textos confunden a los niños. FOTO: Cuartoscuro

¿Por qué madres y padres de familia queman los libros de texto de la SEP?

El regreso a clases para los estudiantes de educación básica se programó para este lunes 28 de agosto, donde más de 24 millones de infantes de toda la república mexicana volvió a las aulas para continuar con su programa de aprendizaje, para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la SEP repartió 95.6 millones de ejemplares que conformó a la "nueva familia" de libros gratuitos, sin embargo, su contenido no fue bien recibido por toda la comunidad.

Para empezar, los estados de Chihuahua y Coahuila no recibieron los libros de texto gratuitos debido a que sus gobernantes, María Eugenia Campos Galván y Miguel Ángel Riquelme Solís, respectivamente, presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar su distribución, el Luis María Aguilar Morales estuvo de acuerdo con no distribuirlos; a la par, en las entidades de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, se dejó que los padres de familia y docentes tomaran la decisión individual de usarlos o no.

La SEP había repartido 95.6 millones de ejemplares. FOTO: Cuartoscuro

Los tutores y especialistas en educación básica argumentaron que hubo "un retroceso" en el plan educacional para los infantes, pues supuestamente hubo una reducción de contenido en materias básicas como matemáticas y literatura. Asimismo, recalcaron que con la excusa de “promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo", los escritos "tienen tintes pornográficos y marxistas", pues a sus ojos "fomentan la homosexualidad y el comunismo".

¿En qué estados se "quemaron" los libros de la SEP?

Veracruz Padres de familia de la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen de Astacinga se reunieron fuera de la institución para quemar una pila de los libros de texto gratuitos de la SEP. El colegio ubicado en la comunidad de Acuayucan, en el municipio morenista de la sierra de Zongolica decidió acumular todos los escritos bajo el domo del plantel, echarles combustible y aventar un cerillo para que ardiera "el contenido no apto para sus hijos". Aunque elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar, no pudieron hacer más que preguntar la razón de su actuar. Padres de familia ultraconservadores aunado a grupos derechistas y religiosos fueron los grupos que más protestaron. FOTO: Cuartoscuro Chiapas En la comunidad tzotzil de San Antonio el Monte, ubicado en San Cristóbal de las Casas, solo quedaron las cenizas, pues madres y padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez García quemaron más de un centenar de ejemplares el pasado domingo 27 de agosto por considerarlos “no aptos” para sus hijos. Los materiales estaban destinados a los más de 700 estudiantes, sin embargo nunca llegaron a sus manos. Aguascalientes Los tutores se reunieron junto con organizaciones cristianas y actores políticos en las calles para que, alrededor de las 11:00 horas del pasado domingo 20 de agosto, se protestara en contra de los libros de la SEP. Los asistentes pedían la suspensión de la distribución de los materiales gratuitos venían acompañados de gritos como "Ciencia sí, ideología no" y "López escucha, seguimos en la lucha", además de que recalcaron su descontento por "el contenido de educación sexual y con tinte marxista" que supuestamente promueven sus páginas. Recalcaron que no permitirán que sus hijos vean temas como la "homosexualidad" y "el matrimonio igualitario" en el plan de estudios. FOTO: Cuartoscuro Sonora El pasado domingo 20 de agosto, madres y padres de familia e integrantes de grupos provida se manifestaron en el Palacio de Gobierno de Hermosillo, para externar su descontento con la distribución de los libros de texto, donde acusaron que el Gobierno Federal actuó por encima de la ley y ordenó la impresión de escritos sin haber aprobado antes los planes de estudio. Asimismo recalcaron que no se les consultó ni a los tutores ni a los docentes los temas que se verían en el material gratuito. Puebla Un grupo que integra al Frente Nacional por la Familia protesto frente a Casa Aguayo el pasado viernes 18 de agosto, los inconformes solicitaban al gobierno de Salomón Céspedes la cancelación de la distribución de los libros de texto en Puebla además de suspender el modelo Nueva Escuela Mexicana. Fueron alrededor de 20 madres y padres de familia los que se pronunciaron en contra del contenido debido a que "a los infantes no se les debe enseñar ideología de género, derechos sexuales y reproductivos" por lo que pidieron que sus hijos no estén expuestos a ideas del matrimonio igualitario. Estados como Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, dejó que los padres de familia y docentes tomaran la decisión individual de usarlos o no en el aula. FOTO: Cuartoscuro Morelos El pasado viernes 18 de agosto, integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia protestaron frente al Palacio de Gobierno de Cuernavaca para frenar la distribución de los libros de texto, ellos afirmaron que atentaban contra la ideología de género e incluso aseguraron que los escritos presentaban "temas nazis” y explícitos en torno a la sexualidad.

