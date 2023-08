AMLO responde a las críticas a los libros de texto gratuito: “Ven comunistas por todos lados”

Con la canción “Los Marcianos” del cubano Tito Rodríguez, el presidente Andrés Manuel López Obrador se burló este jueves de la campaña contra los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el siguiente ciclo escolar, señalando que ven comunistas igual que ovnis; además, garantizó que los textos “están bien hechos” y no traen adoctrinamiento a la 4T ni al comunismo, como acusan las críticas.

Durante la Mañanera, el mandatario federal dijo que las críticas son de un sector con “pensamiento conservador” que no quieren que la formación educativa de los niños está basada en las ciencias y valores humanistas. Sin embargo, dijo “les vamos a ganar” a quienes se oponen a los nuevos libros.

El mandatario federal dijo que las críticas son de un sector con “pensamiento conservador”. Foto: Cuartoscuro

“Y dicen ‘adoctrinamiento’ ¿de qué?, ¿en qué está el adoctrinamiento? ¿Dónde? Nada más que les molesta. Se imaginan si ellos hicieran los libros qué dirían, pues lo menos es la superación personal, ¿no?: ‘triunfa a toda costa, supérate, sal adelante, no te importen los medios, el fin es que te conviertas en un triunfador, si robas no importa, lo importante es que llegues a la cima, sin principios, sin ideales’. No, hasta los científicos tienen que tener una actitud humanística y de honestidad”, apuntó.

López Obrador también se rió de señalamientos en la prensa que apuntan que los nuevos libros buscan enseñar “el credo de la 4T”. Contestó que si así fuera "están rebién: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero no traen eso, no traen eso, es pura inversión”.

“Decirle a la gente que no hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros, fue todo un proceso; se dieron a conocer los lineamentos y luego la elaboración de los libros y hay que esperar a que se conozcan porque hasta se anticiparon con esta campaña”, garantizó.

Al ser cuestionado si los libros serán presentados en público antes de que sean repartidos, dijo que sí, pero antes presentarán los lineamientos generales para justificar que fueron elaborados bajo la ley, tomando en cuenta a los sectores. Sin embargo, presentarán los lineamientos una vez que los libros estén distribuidos en los sitios en donde van a entregarse a las escuelas.

“Entonces, sí se incumple con eso, si se distribuyen y se entregan, entonces un motivo para que puedan ampararse. Los abogados de la SEP están cuidando todo eso”, dijo.

López Obrador reconoció que los libros “pueden ser perfectibles”, pero sostuvo que fueron elaborados con especialistas, maestros y otros sectores involucrados.

“Pueden ser perfectibles, pero están bien hechos, sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística. Pero va a seguir la polémica y qué bueno, porque esto va a ayudar muchos al debate, y les vamos a ganar, de una vez se los puedo anticipar”, exaltó.

Los nuevos libros de la SEP

Los nuevos libros de texto que la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) distribuirá gratuitamente a todos los niños y niñas de educación primaria, ya no serán por materias; es decir, de Español o Matemáticas, ahora los seis grados de primaria contarán con cinco libros que llevarán los siguientes títulos: