La abuelita que fue golpeada con un bat teme por su vida y exige justicia: su agresora sigue libre

Silvia Rangel Espino, de 65 años de edad, exige justicia ante la agresión a golpes de la que fue víctima hace cuatro meses en el Mercado Municipal de Quiroga, a manos de una comerciante vecina en Michoacán.

La semana pasada, a través de un video captado por una cámara de seguridad, fue exhibida Karla H. T., locataria de dicho espacio comercial que el 16 de abril golpeó brutalmente a la abuelita con un bat de beisbol hasta provocarle una fractura y golpes contusos.

Los videos de seguridad de la tienda “Ropa Típica Frida” revelan que tras la agresión, elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar, pero no detuvieron a la atacante.

Lesiones que dejó la agresión de Karla a Silvia Foto: Especial

“Cuando llegó la policía, yo estaba llena de sangre de mi mano. El golpe venía a mi cabeza, no más que yo metí mi mano y en el cuerpo me dio varios golpes, pero el más fue el que me abrió en mi mano con el bat”, contó Silvia Rangel.