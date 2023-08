Estas son las líneas del Metro CDMX a las que podrás ingresar sólo con tu Tarjeta de Movilidad Integrada

El Sistema de transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) es uno de los medios de transporte más usados en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), pues diariamente en sus distintas líneas y estaciones se transportan cerca de 4.6 millones de personas. Por años, la manera de ingresar a las instalaciones ha sido con boleto, pero desde hace un tiempo se instauraron las tarjetas y ahora la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) será la única manera de acceder a algunas estaciones.

Pese a lo práctico que es el uso de boletos -sobre todo para las personas que no son usuarias regulares y viajan esporádicamente- estos ya no serán utilizados en dos líneas del Metro a partir del 2 de septiembre de 2023, en su lugar se usará exclusivamente la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual sirve para hacer uso también del Metrobús, Cablebús, Red de Transporte de pasajeros (RTP), Trolebús, Tren Ligero y Ecobici.

En estos lugares funciona la TMI. Foto: Gobierno CDMX:

¿Qué líneas del Metro le dirán adiós a los boletos?

Tanto el director general del STC Metro, Guillermo Calderón Aguilera, como el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous, anunciaron la "Modernización del sistema de peaje en el Metro", la cual iniciará el próximo 2 de septiembre de 2023 e implica que sólo se usará la Tarjeta de Movilidad Integrada. En ese mismo tenor se explicó que la TMI es usada en el 70% de los viajes de este medio de transporte, mientras que en el 30% restante se utilizan boletos.

Por el momento, este método de pago entra en vigor en:

Las estaciones de Línea 4 (la cual va de Santa Anita-Martín Carrera)

Las estaciones de la Línea 6 (que recorre Martín Carrera-El Rosario)

Adiós a los clásicos boletos. Foto: Cuartoscuro.

Estas estaciones del Metro CDMX son utilizadas por 80,000 y 130,000 usuarios al día, respectivamente. Guillermo Calderón informó que las taquillas que hay en cada estación de estas líneas seguirán operando para que las personas recarguen las tarjetas.

Pese a que el anuncio de esta implementación se hizo con antelación, no faltará quien no se entere, por eso el Metro está realizando una campaña para evitar que esto tome a los usuarios por sorpresa y tengan contratiempos, se implementaron campañas de difusión mediante la colocación de lonas informativas en estaciones, así como carteles en taquillas y andenes de las Líneas 4 y 6.

La entrada será únicamente con tarjeta. Foto: Cuartoscuro.

¿Cómo adquirir la Tarjeta de Movilidad Integrada?

Hay dos maneras de adquirir la TMI, una es en las máquinas especiales para este fin -también para recargarla- en la cual se debe seleccionar la opción de comprar y depositar la cantidad marcada en la pantalla, es importante recordar que no dan cambio. La otra es en las taquillas del Metro, pedirle a la taquillera que se requiere adquirir el plástico. Para recargar es el mismo procedimiento. El costo de la Tarjeta de Movilidad Integrada es de 15 pesos, es recargable, pero al momento de abonar solo se puede tener un saldo máximo de 500 pesos y este monto cargado a tu plástico tiene una vigencia de 300 días naturales.

Las autoridades de la Ciudad de México detallaron que la Tarjeta de Movilidad Integrada también podrá activar en los comercios locales autorizados y en celulares con tecnología NFC a través de la aplicación de Mercado Pago. Esta implementación sigue los protocolos y mecanismos necesarios para una recarga segura, que garantiza el correcto funcionamiento en el acceso al transporte público de la capital.

