Karla Quintana renunció de la Comisión de Búsqueda por desacuerdos sobre el censo de desaparecidos

La renuncia de Karla Quintana al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas fue probablemente porque no estaba de acuerdo con el censo para actualizar la lista de desaparecidos que está realizando el gobierno federal, reconoció este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal calificó como “honesta” la decisión de Quintana, pues dijo que sería incongruente estar en un proyecto con el que no se coinciden.

“Y se respeta quien no está de acuerdo, o ya cerró un ciclo o no está de acuerdo con una estrategia que se está llevando a cabo, pues es hasta honesto ¿no?, decir renuncio”, dijo el mandatario federal.

No coincidió con la postura del gobierno. FOTO: Presidencia

La búsqueda no depende de una sola persona: AMLO

El mandatario convocó a que no se preocupen por la renuncia los colectivos de personas buscadoras de desaparecidos porque, dijo, el trabajo del gobierno “no depende de una sola compañera”, sino de todo el aparato del Estado.

“Qué no se preocupen, estamos avanzando en la búsqueda y que no depende de una compañera por responsable que sea, por eficaz que sea, por comprometida que sea, depende de todos, porque somos muchos, pero estamos trabajando en esto”, dijo.

Aseguró que esto no cambia las acciones para ayudar a encontrar a las personas. FOTO: Presidencia.

El censo elaborado por el gobierno sigue en pie

Sobre el censo para actualización la lista de desaparecidos, expuso que están participando los servidores de la Nación, distintas secretarias como Gobernación, entre ellas la Comisión de Búsqueda, y otros actores, apoyados de los padrones de personas con los que cuenta el gobierno federal.

“Y esto que planteas, por ejemplo, de qué se está utilizando el censo de las vacunas, no sólo se está utilizando ese censo, se está utilizando todos los censos que hay, o sea vacuna, lo que tiene que ver con padrones de Bienestar, inscritos al Seguro Social, porque decía yo que hay casos en donde un familiar acude o informa de qué tienen un desaparecido, se encuentra o no avisan que ya lo encontraron, o no hay un mecanismo eficaz para quitarlo pues de la lista, entonces lo que estamos haciendo es buscando primero, porque hasta se alegran”, expuso.