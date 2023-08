DeFiestaConClaudia: Claudia Sheinbaum cuenta historia de las hermanas Coraje

Claudia Sheinbaum Pardo, actual aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, se encuentra de visita en Guadalajara, Jalisco, para poder llevar a acabo su #DeFiestaConClaudia, una serie de cierres de sus recorridos por el país.

Antes de llevar a Asamblea Informativa en la Explanada del Instituto Cultural Cabañas, la militante tomó unos minutos para pasar a comer al local de las “hermanas Coraje”, el cual está fundado de 1956 por mujeres que son conocidas por su mal humor. “¡Arriba las mujeres!, aunque sean corajudas”, externó la Dra. Sheinabum.

Asimismo, aprovechó unos minutos para leer un cuento sobre la historia de las “hermanas Coraje”. “¿Disculpe señorita aquí es con las hermanas coraje? No, yo creo que es más adelante. Bueno gracias, déjeme buscar. Después de buscar y no encontrar se regresaron. Oiga me dijo un joven que es aquí. Aquí no hay ningunas hermanas coraje, si viene a comer, aplástese y trague. Ah bueno entonces sí es aquí, véngase compadre. Se acerca un señor a la plancha de las tortillas y mete la mano para tomar una tortilla cuando de repente recibe un manazo y le dice: no meta la mano ca… si quiere tortillas pide de tragar y le damos las que quiera”, leyó entre risas la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

Claudia Sheinbaum es recibida con mariachi en Jalisco

Antes de hacer la parada obligatoria en el local de las “hermana Coraje” en donde se caracteriza por su carne asada, carne en su jugo y guisados, Claudia Sheinbaum fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con mariachi.

Si bien los simpatizantes de la morenista la recibieron con porras, abrazos y carteles, por su parte el mariachi le cantó la canción “Guadalajara”, icónica melodía interpretada por el fallecido Vicente Fernández. Asimismo, la Dra. Sheinbaum agradeció las muestras de cariño que le hicieron llegar sus simpatizantes con este recibimiento.