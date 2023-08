Claudia Sheinbaum pide a compañeros de Morena no olvidar lo importante

A través de su cuenta oficial de Twitter, Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, compartió diferentes reflexiones desde su departamento en Tlalpan sobre la recta final del proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), las acusaciones de acarreados, campaña sucia y sobre todo pidió no olvidar la importancia del movimiento.

"Saludos desde mi casa, su casa. Estoy convencida de la unidad de nuestro movimiento para continuar, fortalecer y avanzar en la transformación", señaló la ex mandataria capitalina, quien se encuentra realizando sus últimos viajes dentro de la República Mexicana en recorridos que terminarán este domingo 27 de agosto.

Claudia Sheinbaum ha mantenido este mensaje durante todos sus recorridos en México y ha rechazado información de supuestos acarreos de personas a sus "Asambleas Informativas" o de encabezar campañas sucias en contra de sus compañeros quienes también participan en el proceso de la Coordinación,

Claudia Sheinbaum pide recordar lo que es importante

La aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación recordó el tiempo en el que apoyó al hoy presidente de México a llevar el mensaje de su movimiento al asistir de casa en casa, e hizo un llamado a Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco recordar lo que es importante.

"Quisiera hacer un llamado a todos los que participamos, a los cinco compañeros que estamos participando en este proceso junto conmigo. Creo que no debes olvidar, no debemos olvidar lo importante que es la transformación, lo que nos ha costado", afirmó Sheinbaum.

La científica recordó que se acordó la unidad al interior e ir contra esto puede ser contraproducente, ya que las personas ahora son más conscientes y consideró que llevar a personas de esa manera a los eventos en realidad no les favorecerían en las encuestas.

Claudia Sheinbaum durante sus recorridos en la República Mexicana Foto: Archivo

Reiteró que "no debemos olvidar los movimientos sociales que nos permitieron llegar a este momento, no debemos olvidar la lucha en contra de la represión, no debemos olvidar a muchos que se quedaron en el camino, no debemos olvidar cómo le robaron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y cómo incluso después de eso el movimiento se levantó".

Por ello, enfatizó su solicitud para que se lleve a cabo un proceso unitario y constructivo. Al final de su mensaje, Claudia Sheinbaum recordó a todo el pueblo y a sus simpatizantes que siempre iba a trabajar en el bienestar de la ciudadanía y en el fortalecimiento de la denominada "Cuarta Transformación".