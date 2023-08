Cierre de la Línea 9: esto es todo lo que debes saber de las obras del Metro CDMX

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón, informó este jueves 24 de agosto que la línea 9 será cerrada, de forma temporal, luego de que se diera a conocer que había un hundimiento en la estación Pantitlán. De acuerdo con el funcionario, se evaluarán las estaciones y se aplicarán reforzamientos en las estructuras que conectan desde la estación Velódromo hasta Pantitlán.

No obstante, Guillermo Calderón dijo que no hay “premura” para realizar los servicios, ya que la línea 9 es segura para los usuarios. De forma preliminar, el funcionario estimó que los reforzamientos se realizarán cuando se abra el tramo de la línea 1 del Metro que actualmente está en proceso de remodelación. "Cualquier intervención que hagamos en Pantitlán, en la línea 9 será acto seguido de que entre en funcionamiento el segmento 1 de la Nueva línea 1. No podríamos en este momento tener cerrado en este momento la línea 1 en Pantitlán y la línea 9", sentenció.

Línea 9 del Metro se ha hundido 80 centímetros en los últimos años

Por su parte, Renato Barrón, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, enfatizó que ya se dieron recomendaciones a la Secretaría de Obras y al Metro para reparar los daños que hay en la línea 9. “Tomamos la decisión de darle una redundancia a la estructura (...) si nosotros quitaremos o no pusiéramos en este momento los puntales o tensores, la estructura allí seguiría. Lo que le estamos dando es un mayor factor de seguridad ante cualquier eventualidad. ¿Cuál eventualidad? Pues un sismo evidentemente" dijo.

Barrón aseguró que la línea 9 del Metro tiene un hundimiento de 80 centímetros en comparación a como estaba hace 36 años. También reveló que cada tramo de la línea tiene un problema diferente y no homogéneo, por lo que se requiere una evaluación puntual y particular sobre cada estructura que conforma la línea.

Al respecto, Guillermo Calderón dijo que cuentan con dos proyectos técnicos para atender los problemas que presenta la línea 9, pero que será en un futuro cuando den a conocer las acciones que se realizarán al público en general. El funcionario adelantó que la mejor alternativa estará enfocada en garantizar la seguridad de los usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte.

