Tiene esquizofrenia y ha sufrido acoso por los videos de TikTok: la historia detrás de "El hombre de Blanco de Coacalco"

En redes sociales se ha vuelto viral el caso de un hombre que recorre las calles de Coacalco, Estado de México, vestido completamente de color blanco. Los videos de este sujeto se han popularizado en plataformas como TikTok, donde decenas de internautas han creado historias falsas en torno a su imagen. No obstante, debido al acoso que ha está sufriendo, familiares de Marco Antonio Caballero rompieron el silencio y en una entrevista con medios de comunicación hablaron sobre la realidad detrás de los mitos que circulan en torno a este sujeto.

En TikTok lo conocen como “El hombre de Blanco de Coacalco”, pero su nombre real es Marco Antonio Caballero y tiene 47 años de edad. En las últimas semanas, decenas de usuarios de redes sociales han estado acosándolo por su peculiar vestimenta, la cual consiste en prendas en color blanco, así como una máscara que tapa su rostro. Hay quienes señalan que encontrarse con él es una experiencia de “terror”, mientras que otros aseguran que no hay nada que temer, puesto que es un hombre amable.

Sus familiares piden un alto al acoso que vive. Foto: captura de pantalla.

Se viste de blanco para protegerse del sol

La fama de Marco Antonio escaló rápidamente en plataformas digitales, a tal grado que sus familiares se vieron obligados a salir ante las cámaras y contar la verdadera historia de este hombre. De acuerdo con Guillermina Mejía, madre de Marco, su hijo padece esquizofrenia desde que tenía 18 años y todos los días sale a correr, más de 20 kilómetros, por las calles del Estado de México. Sin embargo, su vida ha cambiado desde que comenzó a ser hostigado por quienes lo graban para subirlo a TikTok u otra red social.

Según explicó la madre de Marco durante una entrevista a un medio local, él suele vestirse de blanco para cubrirse de los rayos del sol: “cuando se aburre se sale a correr, se baña, se cambia y se va a correr, esa es su rutina. (La ropa blanca) es por el sol, mucha gente dice que hizo algo malo y se está escondiendo, otros dicen que se escapó de la cárcel, otros dicen que se quemó y tiene heridas”, dijo Guillermina Mejía. “Lleva bastante tiempo que sale a correr por varios municipios; a veces le regalan comida. Es bastante tranquilo, si se lo encuentran, no lo molesten, hay que aprender a respetar”, sentenció la mujer.

Sus familiares temen que sea agredido por usuarios de internet

Guillermina también relató a "Telediario", que su hijo recorre los municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tlalnepantla, por lo que pide a los habitantes de dichas zonas que en caso de verlo no se asusten y lo respeten, ya que él es una persona tranquila. “No sé porque lo siguen, porque lo acosan; no me explico, si tiene años saliendo así, tiene como dos años saliendo de blanco. No veo cuál es su insistencia y morbosidad para andarlo siguiendo porque lo han andado siguiendo. Ya estoy desesperada, hay noches que no me puedo dormir porque se tarda o digo ya le hicieron algo”.

Finalmente, la mujer pidió a los internautas que dejen de acosar a su hijo, ya que algunas personas incluso han tratado de quitarle su máscara o lo graban mientras realiza actividades simples como comer, tomar agua, etc. Reiteró que Marco es pacífico y que no busca problemas con nadie, por lo que exhortó a los usuarios de internet a no tener miedo en caso de que se lo encuentren.

