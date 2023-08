La SCJN revive al INAI: le permitirá sesionar con cuatro comisionados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación permitió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda sesionar con cuatro comisionados. Este miércoles, la Segunda Sala del máximo tribunal analizó el recurso de reclamación 229/2023-CA que presentó el organismo autónomo contra la negativa de la ministra Loreta Ortiz de dejarlo sesionar con menos integrantes.

El ministro Javier Laynez Potisek propuso conceder la suspensión solicitada por el INAI. Los ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán respaldaron la propuesta, mientras que Yasmín Esquivel votó en contra, por lo que se alcanzaron los tres votos necesarios.

El origen de este recurso de reclamación es la controversia constitucional que presentó el INAI contra el Senado por no designar a los comisionados que faltan, pues el organismo autónomo señaló que esto atenta contra su autonomía al no poder sesionar, pues la legislación establece que para funcionar se requieren al menos cinco integrantes. En esa controversia solicitó la suspensión para poder sesionar con cuatro comisionados, lo que fue rechazado por Ortiz.

La institución podrá desahogar meses de trabajo que están pendientes. FOTO: Cuartoscuro.

Queda pendiente el nombramiento

Actualmente la organización tiene solamente cuatro comisionados. De acuerdo con sus reglamentos internos, solamente se puede generar quórum con un mínimo de cinco comisionados. Aunque la decisión de la Corte le permita volver a sesionar, esto no significa que se haya cumplido con todas las vacantes en esta institución.

En total, el INAI cuenta con siete puestos para sus funcionarios de mayor jerarquía, por lo que aún hace falta que se nombre a tres encargados más para que se pueda tener un funcionamiento adecuado. Sin ellos, procesos como vacaciones o bajas por enfermedad podrían afectar a las resoluciones que se den dentro del organismo autónomo.

La institución tiene mucho trabajo pendiente. FOTO: Cuartoscuro.

AMLO se deslindó de la decisión

Previo a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) puede sesionar con cuatro magistrados, aun cuando no reúna el quórum, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que no planteará que desaparezca ese organismo.

Pese a que en el pasado ha mencionado que no ve necesidad para este organismo que atiende las solicitudes de informes de parte de la población pero responsabilizó a los ministros decidir su futuro.

Dio el visto bueno para que el organismo tome el rumbo que decida la Corte. FOTO: Presidencia.

Sigue en oposición al organismo

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, reiteró que el INAI es un organismo creado para simular el combate a la corrupción que cuesta muy caro a los mexicanos, mil millones de pesos al año y al cual no le ve utilidad.

“Ojalá y que ellos mismos, yo no voy a plantear que desaparezca, no, ellos tienen que tomar ahí una decisión, pero sí son excesos, y así como ese instituto hay 20, o 30 o 50, que los crearon precisamente por eso”, dijo.

Acusa al INAI de simular transparencia

El mandatario federal dijo que la decisión que tomará la Segunda Sala de la Corte no es un asunto que se resolverá desde su gobierno. El INAI no ha podido sesionar ya que el Congreso no ha designado a los ministros que faltantes.

“No tiene que ver con nosotros, ya saben cuál es mi opinión sobre estos organismos que crearon, todos los fueron constituyendo para simular de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a ver transparencia, de que iba a ver justicia, entonces ya basta de simular y estos organismos tienen el problema que le cuestan mucho al pueblo”, expuso.

El INAI lleva casi cinco meses sin sesionar

Debido a la falta de quórum, el organismo no ha podido sesionar desde el 31 de marzo, lo cual ha dejado sin resolver cientos de impugnaciones por parte de los ciudadanos que han argumentado que se les ha negado e derecho a la información pública o la protección a sus datos personales.

Con la reanudación de las actividades de este organismo, se prevé que la ciudadanía pueda seguir llevando a cabo solicitudes de datos y revisión de las negativas que les ha brindado el Estado.

Con información de Iván Evair Saldaña