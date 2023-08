Claudia Sheinabum revela qué hará si no gana la encuesta de Morena

Este fin de semana concluye la gira por México de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la Coordinación de la Defensa por la Transformación. Si bien las diversas encuestas la posicionan arriba de sus demás compañeros de Morena, surge la pregunta sobre qué haría si ella no ganara la Coordinación Nacional de Morena.

Ante esto, reveló en una entrevista que sin dudarlo, ella seguirá apoyando a Morena, ya que es un partido que representa al pueblo de México. “Ahí vamos a estar, yo no me moveré de aquí [..] no son solo las siglas del partido per se, sino lo que representa y sigue representando una esperanza para los mexicanos y mexicanas y eso está por encima de cualquier interés personal”.

Asimismo, reveló que le interesa fortalecer lo que ya hay como movimiento, además de generar unidad y estar representando al país. “Creo que vamos bien, y que se van a dar bien las cosas, ya la próxima semana se levante la encuesta”, aseguró la militante de Morena.

Este fin de semana concluye la gira de Sheinabum por México. Foto: Cortesía.

Así va Claudia Sheinabum en las encuestas

Claudia Sheinbaum reveló que va arriba de las encuestas en comparación con sus compañeros que aspiran también a la Coordinación Nacional de la Defensa por la Transformación.

“Vamos arriba en las encuestas, en todas las encuestas, en encuestadoras que tienen mucho tiempo trabajando en nuestro país y que hacen encuestas de vivienda. A lo mejor hay otra, pero son otro tipo de encuestas, telefónicas o de redes sociales que son distintas; la encuesta de vivienda es mucho más exacta porque van a las casas, preguntan, dan una muestra representativa estadísticamente y ahí vamos arriba”, detalló a un medio local en Nuevo León.

Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, reveló que todas las encuestas señalan a Claudia Sheinbaum como la favorita para quedarse con la Coordinación Nacional de Morena.