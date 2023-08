Recorridos Día 44: Claudia Sheinbaum destaca reducción de delitos en CDMX

Continuando con las asambleas informativas por todo el país, en la séptima semana de recorridos, los aspirantes de la 4T abordaron temas como salud, seguridad, agua y política social.

La exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó los cambios logrados bajo el modelo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Me decían: 'usted es mujer, no va a poder con la seguridad de la ciudad', pero bajamos en 58 por ciento los delitos de alto impacto mientras fue jefa de gobierno, acaba de salir una estadística del Inegi que dice que la Ciudad de México, es el año con menos homicidios desde 1989, ya lo hicimos y claro que se puede hacer, es cuestión de tener principios para gobernar”, dijo en Xochimilco ante más de 35 mil personas.

En tanto, Ricardo Monreal, en Guerrero, señaló que los funcionarios públicos no deben ser cómplices del crimen organizado.

Sostuvo que es necesario construir un país donde se pueda salir a la calle sin el temor al crimen organizado, en el que nadie esté al margen de la ley y en el que quienes persigan a los criminales no sean “funcionarios cómplices”.

Desde San Luis Potosí, Marcelo Ebrard se comprometió atender el desabasto de agua, tras considerar que el líquido es la base de la salud.

Recordó que el lunes presentó sus ideas del Sistema Universal de Salud (SUS), además de que en el país se produzcan medicamentos y vacunas, como la antiCOVID AstraZeneca o Cansino.

Adán Augusto López, en Tapachula, expuso que el presidente López Obrador es su maestro en política y que al maestro se le debe lealtad, gratitud y respeto.

Con información de Carlos Navarro, Noemí Gutiérrez, Misael Zavala, Paris Salazar, Carlos Navarrete, Pepe Alemán, Karla Benítez y José Torres.

MAAZ