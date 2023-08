"No voy a dar ni un paso atrás": AMLO dice que no se rendirá ante el TEPJF

“Acepto el desafío”, dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador para señalar que combatirá las sanciones que le ha impuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPF) y todos los amparos, impugnaciones y campañas mediáticas en su contra que encabeza “el bloque conservador” en México.

La postura del mandatario federal, en la mañanera en Palacio Nacional, se dio tras ser sancionado nuevamente por el Tribunal para que retire contenidos de dos mañaneras más.

“Entonces, como ya no pueden robar, saquear, ya no tienen el privilegio de mandar están molestos. Nada más que se olvidan que yo vengo de luchar en contra de poderosos, que vengo de luchar durante muchos años en contra de la prepotencia y de los corruptos, y que no voy a dar ni un paso atrás y mucho menos ahora que me falta muy poco para cerrar mi ciclo. Sino me eché para atrás cuando luchaba a la intemperie, a campo abierto y me faltaba muchísimo, pues ahora cómo me van a someter. No, no, acepto el desafío”, dijo.

El TEPJF le pidió al presidente retirar todos los contenidos de dos mañaneras. Foto: Archivo

En la conferencia, una reportera dijo a López Obrador que el actual el magistrado presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, fue coordinador de asesores de Felipe Calderón.

“Si el señor presidente trabajó con Calderón ¿cómo era? Coordinador de asesores de Calderón, el presidente del Tribunal, pues cómo no me va a estar sancionado, si con Calderón tenemos diferencias de fondo y no es personal, es que se robó la Presidencia y afectó a millones de mexicanos”, declaró.

El tabasqueño aprovechó para atribuir a eso las sanciones en su contra por parte de las autoridades electorales, y citó la última resolución que le impuso el Tribunal Electoral.

“Ayer, fíjense lo que decidió el tribunal, cuyo presidente es esta persona que tú menciones: que borre de mi página dos conferencias en donde hablé de que habían alterado mis palabras y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que yo había expresado me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal ordenó que en la pantalla del Salón Tesorería se proyectara nuevamente las supuestas declaraciones por las que lo están sancionado.

“Yo ya traía la idea de darlo a conocer porque me acusan de violencia política de género, violencia política de género porque supuestamente yo dije: ‘fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’. Fíjense la perversidad de acomodar esto cuando yo dije esto, que está a la derecha: No es como en el flanco derecho que ahí ya eligieron los de arriba: Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera, y los medios ya eligieron a la señora Xóchitl”, dijo.

También denunció que hay una campaña en su contra en medios de comunicación, pero aclaró que no son los periodistas sino los dueños de estas empresas los que marcan consigna en su contra.

"Porque es extremo, ya es el colmo del cretinismo, ya inventar lo que no sucede, pero además lo que va en contra de mis convicciones, de mis principios, lo que más estimo en mi vida, mi humanismo, pero todo es por el hambre de dinero, todo”, dijo.