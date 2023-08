Hoy podrían liberar a los hijos de la alcaldesa de Mitontic, se espera el pago de 5 mdp

Este viernes se espera que sean liberados Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez, los dos hijos de la alcaldesa de Mitontic, Chiapas, Maruca Méndez, que cumplen seis días privados de la libertad, por habitantes de la comunidad Oxinam del mismo municipio.

Fernando López, padre de los jóvenes y presidente por usos y costumbres de Mitontic, dijo que fue a la comunidad para entablar diálogo, pues al parecer el gobierno del estado podría dar un monto para la liberación de sus hijos.

"Pues al parecer hoy, ojalá que haya solución, estoy esperando nada más porque es el último día que nos da la solución nuestro gobernador y la Fiscalía General. Ojalá que se muevan todos los kilos el día de hoy para que se liberen mis dos hijos".

Destacó que le enviaron imágenes para comprobar que sus hijos se encuentran sanos, sin embargo, si no se entrega el dinero hoy, podrían volver a amarrarlos y colgarlos en la cancha de la comunidad Oxinam. "Ya me enviaron imágenes de ellos, yo los veo que sí están bien, pero si no llega lo que me están pidiendo los van a volver a amarrar, los van a volver a colgar. Ese es el plan que tienen ellos".

Fernando López dijo que se espera se tenga solución a las 4:00 pm de este viernes o de lo contrario teme por la seguridad de sus dos hijos.

Los hijos de la alcaldesa fueron privados de su libertad hace seis días

FOTO: Archivo

Cabe recordar que todo inició el 9 de agosto, cuando hubo un robo de 5 millones de pesos cuando se trasladaba el efectivo de San Cristóbal de Las Casas a la comunidad Oxinam, por las autoridades de Mitontic. Este dinero serviría para el pago de obras, pero que por usos y costumbres no se ejecuta, sino que se entrega en efectivo a los habitantes.

El domingo 13 de agosto, un grupo armado secuestro a los dos hijos de la alcaldesa, como medida de presión para que se reintegren los 5 millones de pesos.