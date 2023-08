Se cumplió el plazo: los secuestradores de los hijos de la alcaldesa de Mitontic deben recibir los 5mdp robados o no los devolverán

Pobladores de la comunidad Oxinam del municipio de Mitontic, Chiapas dieron a la alcaldesa Maruca Méndez, un plazo hasta este jueves para que dé los cinco millones de pesos y puedan retornar a casa sus hijos Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez.

Los jóvenes confesaron quienes fueron los culpables del robo Foto: Especial

Sin embargo Fernando López López, presidente por usos y costumbres de Mitontic, dijo que no tiene el dinero.

“Pues no sé qué le va a pasar hoy, eso es lo que dijeron, si no hay nada hoy ya ves si lo ves tus hijos, eso es lo que estamos viendo ahorita, ahorita ya ando movido para movilizar todo eso, pero cómo les vuelvo a repetir, ojalá que el gobierno nos apoye”, detalló.

López López aseguró que fue el hijo del tesorero municipal, Erasto Velasco Velázquez, quien secuestró a los dos jóvenes, pues en una llamada telefónica que recibió el pasado domingo cuando se llevaron a sus hijos, le manifestaron el ultimátum y le confirmaron que los jóvenes estaban en manos de la comunidad de Oxinam.

“Era las 5 de la mañana cuando ya no sé dónde están, ahora sí Presidente tus dos hijos ya lo tenemos, lo vamos a entregar ahora sí traiga la paga, eso es lo que comentó. ¿Entonces por qué están haciendo eso? Ustedes lo pueden analizar quién es la persona que lo tiene el recurso”, precisó.

Fernando López se deslinda del robo

Al ser cuestionado sobre su presunta participación en el robo del recurso, Fernando López se deslindó de los hechos y aseguró que el día que ocurrió el supuesto robo, él junto con la presidenta constitucional Maruca Méndez, se encontraban en una reunión en otro municipio.

“No, fíjate que está mintiendo, el tesorero está mintiendo, a eso es a lo que voy, necesito que se rastree todo el número telefónico el tesorero, eso es lo que están investigando ahorita, porque nosotros no somos capaz de hacer eso, por qué porque nosotros yo soy buena persona, no me gusta hacerle daño a mi pueblo”, apuntó.

Maruca Méndez espera que liberen a sus hijos Foto: Especial

¿Cuándo se robaron los 5 mdp?

Agregó que el 9 de agosto cuando presuntamente robaron los 5 millones de pesos, en total eran ocho personas las que transportaban el dinero, es decir, siete personas que integran el patronato de obras, un agente rural y el tesorero, por ello dijo: “no es posible que hayan perdido esa cantidad de recurso”.

Finalmente aseguró que no va a descansar hasta encontrar esa persona que se llevó el recurso y confía que las autoridades ayuden a mediar con los pobladores, para rescatar a sus dos hijos quienes llevan cinco días privados de su libertad.

