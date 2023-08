Fueron posiblemente asesinados, la línea de investigación del caso Lagos de Moreno, confirmada por AMLO y la Fiscalía

Respecto al caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se está trabajando en coordinación con el gobierno de Jalisco.

"Ya les dije ayer que cuando se tuviese más información, para no entorpecer lo que se está llevando a cabo, se va a informar y como el martes vienen todos los integrantes del gabinete de Seguridad ya se van a tener más elementos", indicó.

Aseguró que todos los días se está trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país, y cuestionó si antes los expresidentes Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón se levantaban a las 5:00 A.M. para atender los temas de seguridad.

"Todos los días estamos atendiendo esto de manera responsable, por eso son muy perversos cuando inventan cosas como las de antier", manifestó.

Los cinco jóvenes desaparecieron desde el pasado 11 de agosto. Foto: Redes Sociales

Fueron posiblemente asesinados: AMLO

Al ser cuestionado en la mañanera de este viernes, en Palacio Nacional, sobre qué avances hay en la investigación del caso, respondió que tanto autoridades federales como locales trabajan en el caso y que hay posibilidad de que hayan sido asesinados.

“Se está trabajando en eso, en coordinación con el gobierno de Jalisco, y ya les dije ayer, que cuando se tuviese más información, para no entorpecer lo que se está llevando acabo, se va a informar”, dijo.

Coincide con las versiones de la Fiscalía

Durante la primera conferencia de prensa dada a conocer por la Fiscalía de Jalisco, se dio a conocer que una de las hipótesis que se habían establecido fue que los jóvenes habrían sido asesinados. Con base en una fotografía y un video en el que presuntamente se muestra a las víctimas, se pudo determinar que había características físicas similares entre los desaparecidos y los muchachos que aparecían en las imágenes.

Los mismos familiares de los chicos, a excepción del padre de Roberto, confirmaron que las personas que se ven maniatadas en la instantánea se parecían a sus hijos. Desde entonces, una de las principales líneas de investigación es que todos fueron raptados por elementos del crimen organizado.

De acuerdo con esta teoría, los jóvenes habrían sido engañados con una oferta falsa de trabajo con la intención de incorporarlos a las filas del crimen organizado. Esto habría sido la razón por la que uno de ellos habría sido obligado a matar a uno de ellos.

¿Qué avances hay en el caso Lagos de Moreno?

El miércoles pasado fueron hallados cuatro cráneos y restos humanos calcinados, en una bodega abandonada, en la comunidad de Las Trojes en los límites de Lagos de Moreno y Aguascalientes. Al lugar acudieron elementos de la Comisaría del municipio.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) resguardaron los restos, los cuales serán analizados para confrontarlos con el material genético que se ha recabado de las familias de los cinco jóvenes desaparecidos.

Además, el pasado martes, en un tramo de la carretera de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, fue hallado un vehículo en llamas, y al contener el fuego, también restos humanos, los cuales ya se analizan por peritos del IJCF. Posteriormente se encontró un segundo de automóvil en los que habrían viajado las víctimas.

Aún no se han encontrado los cuerpos de los cinco jóvenes

Pese a que se han encontrado dos vehículos calcinados y con restos humanos en su interior, así como material sanguíneo en una bodega abandonada, los trabajos de identificación genética no han culminado, por lo que no se tiene una confirmación oficial de que sean las cinco víctimas.

Este material biológico es comparado con las muestras que ofrecieron los familiares de los jóvenes. Se prevé que en las próximas horas la Fiscalía tenga avances sobre el caso y que estos sean conocidos por la ciudadanía a través de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta pesquisa pasó a estar bajo un orden federal gracias a la atribución que se dio a Rosa Icela Rodríguez, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para encabezar la búsqueda, identificación de las víctimas.

¿Quiénes son los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno?

Se trata de cinco jóvenes de entre 19 y 22 años que desaparecieron desde el 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco.

Dante Cedillo Hernández , 22 años de edad. Es ciclista profesional, había arrancado su propio negocio.

, 22 años de edad. Es ciclista profesional, había arrancado su propio negocio. Jaime Adolfo Martínez Miranda , 21 años de edad. Era albañil y practicaba boxeo.

, 21 años de edad. Era albañil y practicaba boxeo. Diego Alberto Lara Santoyo , 20 años de edad. Se dedicaba a la herrería.

, 20 años de edad. Se dedicaba a la herrería. Roberto Carlos Olmeda Cuéllar , 20 años de edad. Estudia la carrera de Ingeniería Industrial.

, 20 años de edad. Estudia la carrera de Ingeniería Industrial. Uriel Galván González, 19 años de edad, practica el boxeo.

AMLO asegura que no se puede "burlar del dolor"

Ayer en Palacio Nacional, el presidente aclaró lo sucedido el pasado 16 de agosto, al final de su conferencia de prensa. Dijo que fue una confusión, ya que nunca intentaría burlarse sobre el caso de Lagos de Moreno, Jalisco.

“Antes de iniciar quiero aclarar lo de ayer que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer esos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia cuando ya habíamos terminado empezaron a gritar y no escuché nada. Tan es así que por eso conté ese chiste y, sin ningún fundamento, de manera perversa sostuvo la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron de los jóvenes que asesinaron”, expresó.

El presidente aseguró que no escuchó lo que le preguntó la prensa. FOTO: Presidencia.

Dijo que lo que se señala en medios de comunicación es "sin ningún fundamento" y que actuaron de manera perversa, al señalar que él se había burlado del caso de los jóvenes que fueron asesinados en Jalisco.

El mandatario mexicano indicó que se trata de "una infamia", pensada por desde el bloque conservador y por "una aspirante a la presidencia corrupta".

Con información de Gibrán Kazén y Mayeli Mariscal