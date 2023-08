"No me puedo burlar del dolor": AMLO rechaza haber ignorado el caso Lagos de Moreno

Durante la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que lo que sucedió ayer, al final de la junta con los medios de comunicación, fue una confusión y que nunca intentó burlarse sobre lo que pasó en Lagos de Moreno, Jalisco.

"Ayer, al final de la conferencia empezaron a gritar y no escuché nada. Fue por eso que conté ese chiste"

Además, acusó que, "sin ningún fundamento, de manera perversa sostuvieron que yo me había burlado cuando me preguntaron de los jóvenes que asesinaron en Jalisco".

El titular del Ejecutivo federal dijo que se trata de una infamia y que fue culpa del bloque conservador. "Una aspirante a la presidencia corrupta", abundó.

¿Qué pasó ayer en la mañanera?

El presidente López Obrador inició la conferencia de hoy con una aclaración de lo que sucedió ayer. Incluso, puso el video con las declaraciones del miércoles, en donde le preguntan sobre los jóvenes de Jalisco y los cuerpos encontrados en Veracruz.

“Antes de iniciar quiero aclarar lo de ayer que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer esos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia cuando ya habíamos terminado empezaron a gritar y no escuché nada. Tan es así que por eso conté ese chiste y, sin ningún fundamento, de manera perversa sostuvo la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron de los jóvenes que asesinaron”, expresó.

AMLO aclaró el tema de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

FOTO: Cuartoscuro

La SSPC atiende el caso de los jóvenes de Jalisco

Un grupo especializado en secuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atiende el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa matutina, dijo que el caso lo tiene la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Tras presentar una encuesta sobre aprobación de mandatarios en la que se encuentra en tercer lugar con el 63 por ciento de aceptación, López Obrador agradeció el apoyo del pueblo. El titular del Ejecutivo federal dijo que se está haciendo la investigación del caso y la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que resolver si lo atrae.

“Sí, estamos ayudando en la investigación, hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro sobre todo y en investigación y están trabajando, pero es la fiscalía del estado de Jalisco. La Fiscalía General de Justicia va a decidir si atrae el caso como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro”, explicó.

López Obrador manifestó que “es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo pero hay que esperar, no adelantarnos, vamos a esperar a que se avance más en la investigación. Y sí hay algunos avances en la investigación, pero vamos a esperar”.

La SSPC ya investiga el caso en Jalisco

FOTO: Archivo

¿Qué pasó en Lagos de Moreno, Jalisco?

El viernes 11 de agosto, cinco jóvenes en Lagos de Moreno quedaron para reunirse, como lo hacían de manera habitual. Roberto Olmedo y otros cuatro amigos se pusieron de acuerdo en el sitio y eso es lo último que sabían sus familiares sobre su localización. Alrededor de las 11:00 de la noche, otro de los amigos escribió a su familia para avisar que iba en camino a su casa, pero nunca regresó.

Los familiares hicieron todo lo posible por encontrarlos, pero no tenían ninguna noticia. Incluso, decidieron hacer una manifestación, cuestionando "la falta de interés de las autoridades, por hallar a los jóvenes". Por ello, el alcade de Lagos de Moreno, instruyó a diferentes dependencias de seguridad de la entidad, para lanzar un operativo de búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

El lunes encontraron el primer auto de los jóvenes desaparecidos

El lunes 14 de agosto, la Fiscalía General del Estado informó que encontró un automóvil, donde aparentemente se transladaban los jóvenes. El vehículo fue hallado a unos metros del mirador, lugar donde fueron vistos por última vez, incluso se denunció la presencia de marcas de sangre en el sitio.

El martes 15 de agosto anunciaron que habían encontrado el vehículo en el que iban los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, pero que éste contenía en la cajuela restos humanos calcinados. Durante ese día, también comenzaron a circular videos en los que se veía a los 5 jóvenes amarrados y con señales de violencia. El resto del video hace pensar que las víctimas ya fueron asesinadas, pero los familiares siguen con la búsqueda.

Con información de Noemí Gutiérrez, Elia Castillo y Alfonso Sotelo

MIRA AQUÍ EL VIDEO: