AMLO ignora cuestionamientos sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno: "No oigo"

AMLO se negó a contestar los cuestionamientos sobre el caso de los desaparecidos en Lagos de Moreno Yt López Obrador

Con un “no oigo”, el presidente López Obrador evitó responder a la prensa que sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Al final de la mañanera de este miércoles, en Palacio Nacional, antes de que el mandatario dejara el atril, los periodistas lanzaron varias preguntas al mandatario federal sobre qué informe tiene de la desaparición de los jóvenes en Jalisco.

Ante los gritos con palabras como: “Jalisco, Lagos de Moreno, los cinco jóvenes desaparecidos y qué información tiene, presidente”, el mandatario tocó su oreja izquierda y luego la derecha negando con la cabeza. Luego contó un chiste.

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa: Que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo, por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200”, contó entre risas.

El pasado 11 de agosto fue reportada la desaparición de cinco jóvenes que viajaban en dos autos en dicha localidad de jalisciense. En los últimos días se difundieron video en redes sociales sobre los supuestos muchachos que aparecen amordazados y violentados.

Después de contar el chiste, López Obrador dio la vuelta para retirarse, pero se detuvo cuando un reportero de un periódico tabasqueño le pidió enviar un saludo a su medio por su aniversario, a lo que el presidente de la República accedió y se detuvo unos segundos para dedicarle unas palabras.

Por Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez

MIRA AQUÍ EL VIDEO: