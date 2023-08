Sheyla y Katty fueron a un baile en Zacatecas y ya no volvieron, solo tienen 15 y 17 años

Diariamente desaparecen decenas de personas en México dejando un profundo dolor en sus familias, el miedo de que algo les pase las acompañan todo el tiempo, por eso desesperan cuando los días pasan y no tienen noticias de sus seres queridos, por lo que algunos recurren a protestas y bloqueos, para exigir a las autoridades que aquellos que están ausentes regresen. Tal como ocurrió en Zacatecas, por dos adolescentes desaparecidas.

Se trata de Katty Campos Belmontes y Sheyla Monserrat Chávez Lumbreras, de 15 y 17 años respectivamente, quienes fueron vistas por última vez el pasado sábado 5 de agosto cuando salieron a un baile en la comunidad El Orito y desde entonces sus familiares no han tenido noticias de su paradero, por lo que están desesperados y decidieron bloquear la entrada a Zacatecas para exigir que las adolescentes sean localizadas con vida.

Las dos menores desaparecieron juntas. Foto: FGEZ.

Realizan bloqueo por menores desaparecidas

En medio de su dolor, los familiares y amigos de Sheyla y Katty realizaron un bloqueo en la entrada de Zacatecas la mañana del miércoles 16 de agosto, los manifestantes portaban playeras blancas y llevaban pancartas con las fichas de búsqueda y fotos de las menores desaparecidas. Reprocharon que -a su sentir- las autoridades han tenido falta de atención y resultados.

Los familiares de Katty y Sheyla aseguraron que ellos mismos han realizado indagatorias para encontrar a las jóvenes, con lágrimas en los ojos sus madres pidieron que las ayuden a encontrarlas y en caso de que se hayan ido de manera voluntaria, que por favor regresen pues las extrañan mucho y están desesperadas.

“A Monse le gustaba salir, estar en los bailes. Pero yo creo que eso no es motivo para que nos desaparezcan. Porque somos jóvenes, la verdad estamos en la etapa en que queremos salir y queremos conocer, entonces yo creo que tenemos derecho de ser libres, de salir y vivir sin miedo”, dijo Guadalupe, prima de una de las jóvenes desaparecidas.

Exigen que las menores vuelvan a casa. Foto: Ecodiario Zacatecas.

Además de exigir a las autoridades celeridad en las investigaciones, los familiares de las menores solicitaron el apoyo de la sociedad zacatecana, “todos debemos estar unidos en este tipo de situaciones para poder dar con el paradero de las personas desaparecidas en el estado”.

Respuesta de las autoridades

Las madres de las menores desaparecidas señalaron que no han tenido respuesta de las autoridades, una de ellas comentó: “Fui por una copia de la denuncia y me dijeron que ahorita no me la pueden dar porque está tomado todo”, dijo Rosalba Lumbreras, madre de Sheyla Monserrat. Y es que se realizó la toma de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Zacatecas.

Tras varias horas de manifestación un funcionario salió a atender a las familias y a los medios de comunicación, aseguró que la toma de la Fiscalía les ha generado problemas y no han podido dar la atención que merecen a las víctimas. A pregunta expresa respondió que en la entidad hay un registro de mil 625 personas desaparecidas.

SIGUE LEYENDO

"No se ve que salga del Metro": el misterio detrás de la desaparición de Sonia Rubí en el Metro Mixiuhca

Anel desapareció tras salir de una clínica en CDMX y no se le volvió a ver, esto se sabe de la trabajadora del IMSS