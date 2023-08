Anel desapareció tras salir de una clínica en CDMX y no se le volvió a ver, esto se sabe de la trabajadora del IMSS

Familiares y amigos de Anel Alejandra Cisneros Melchor, buscan a la asistente médica quien fue vista por última vez el pasado 27 de julio en la Unidad de Medicina Familiar Número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las tres fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la Comisión de Búsqueda de la CDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas del Edoméx, la trabajadora del IMSS tiene 42 años, tiene un absceso en la cabeza del lado izquierdo y un tatuaje en el antebrazo derecho con la leyenda "I gave her wings".

La Fiscalía ya investiga su desaparición. | FOTO: FGJ-CDMX

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Anel Alejandra?

De acuerdo con lo referido por la mamá de Anel Alejandra, el último contacto que tuvo con su hija fue el domingo 30 de julio es decir, tres días después de que fue reportada como desaparecida: "Mamá ayúdame por favor, estoy desesperada" refiere la señora Leticia Melchor que fue lo que le dijo Anel en esa llamada y después le colgó, aunque su mamá volvió a marcar, ya no obtuvo respuesta.

De acuerdo con lo referido por su mamá, Anel desapareció cuando salió de trabajar en la Clínica 20 del IMSS a las 14:00 horas del 27 de julio, desde entonces ya no tuvieron conocimiento de su paradero: "Era día de mi cumpleaños y al otro día era cumpleaños de su hija, ya no supimos nada de ella" dijo en entrevista con el periodista Isidro Corro.

¿Quién es la persona sospechosa de la desaparición de Anel Alejandra?

Debido a la desesperación por parte de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, este miércoles decidieron bloquear la Calzada Vallejo en su esquina con la avenida 100 Metros Sur en la colonia Magdalena de las Salinas para llamar la atención de las autoridades y le den celeridad a la búsqueda de Anel Alejandra.

Anel Alejandra tiene 42 años y desapareció el pasado 27 de julio. | FOTO: Comisión de Búsqueda de la CDMX

Durante este bloqueo, la madre de la asistente médica señaló a la expareja de su hija como el principal sospechoso: "Él tiene problemas de adicción desde hace unos años. Era un buen padre, trabajaban, tenían su casa, su carro. No sé en qué momento él se perdió y había estado acosando a mi hija, vino aquí a la Unidad y la amenazó, la jaloneó. Entonces yo estoy segura porque cuando él no tenía contacto con mi hija, iba a mi casa y hacía escándalos, entonces si no se ha aparecido, es porque él la tiene" dijo en entrevista con Imagen Televisión.

Los familiares sospechan de su expareja. | FOTO: Facebook

Por estos hechos, la FGJ-CDMX abrió una carpeta de investigación por la desaparición de la trabajadora del IMSS. En tanto, su expareja fue identificada como José Iván "N", pero también se desconoce su paradero y sus amigos lo reportan como desaparecido.

La trabajadora del IMSS desapareció cuando salió de su trabajo en la alcaldía Gustavo A. Madero. | FOTO: Facebook

Su hija Ivana habló con Telediario y dio más detalles de por qué sospechan de su padre: "Pues obviamente por amenazas anteriores y recientes, mi mamá ya había puesto una orden de restricción en contra de él y es por eso que estamos 100 por ciento seguros de que fue él quien se llevó a mi mamá".

Anel Alejandra lleva 14 días desaparecida. | FOTO: Comisión de Búsqueda de Personas del Edoméx

Los números telefónicos para quien tenga información sobre el paradero de Anel Alejandra son los siguientes: 55 74 68 84 00/ 55 63 57 05 25/ 55 63 57 92 82/55 63 57 80 79.

