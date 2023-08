Salió de su casa para hacer ejercicio, días después fue hallado el cuerpo de la maestra Belén

Uno de los dolores más grandes que las personas pueden experimentar es la desaparición de un ser querido, si a eso se le suma que la esperanza de volverlos a ver termine de manera abrupta con al noticia de que fueron encontrados sin vida, es algo muy difícil de asimilar, por eso algunos se vuelcan en exigir justicia, como es el caso de Belén Sánchez Quezada, una joven maestra que desapareció tras salir a hacer ejercicio y después fue encontrada muerta.

Belén era madre y maestra de preescolar de la comunidad de San Juan Tecalco, en el municipio de Temascalapa en el Estado de México (Edomex). Como todas las mañanas, el domingo 6 de agosto salió de su domicilio, ubicado en la misma localidad, para ejercitarse, pero a diferencia de los otros días, no volvió más, por lo que comenzaron a buscarla.

Se realizó una marcha para exigir justicia. Foto: Facebook, Reporteros en Movimiento.

Hallan su cuerpo con señales de violencia

Tras no saber nada de la joven, sus familiares comenzaron a buscarla, se organizaron en brigadas y la rastrearon en los lugares a los que asistía para ejercitarse, pero no había ni rastros de ella. Al siguiente día, uno de sus primos encontró el cuerpo sin vida de la maestra Belén, estaba debajo de un árbol, junto a la avenida principal.

Después del hallazgo, se dio parte a las autoridades mexiquenses, quienes se trasladaron al sitio y comenzaron las diligencias correspondientes para el caso. Se informó que la joven presentaba evidentes huellas de violencia sexual.

En redes sociales se lamentó el hecho. Foto: Facebook,

Escuela Normal de Tecámac ENT.

Una vez que se informó sobre la muerte de la maestra Belén, en redes sociales se realizaron distintas publicaciones, tanto de condolencias como para exigir justicia. La Escuela Normal de Tecámac publicó en su página de Facebook una esquela por la que fue su alumna: “Belén Sánchez Quezada, una vez gacela, siempre gacela. Que en Paz Descanse. Toda nuestra solidaridad para su familia”.

Protestan en el día de su cumpleaños

Familiares, amigos, compañeros maestros y colectivas feministas realizaron este miércoles 9 de agosto una manifestación sobre las principales calles y avenidas del municipio de Temascalapa, para exigir que se investigue y esclarezca el presunto feminicidio y “no sea una cifra más”.

Decenas de perosnas salieron a las calles. Foto: Facebook, Jovenes Transformando el Futuro de Tizayuca.

Cabe señalar que este día la maestra Belén estaría cumpliendo años, pero en lugar de una fiesta o partir un pastel con ella, aquellos que la amaban salieron a exigir justicia para que su muerte no quede impune. “Sabemos Que hoy era Tu cumpleaños y que lo celebrarías con tu familia y amigos, no fue así, un psicópata cambio tu destino pero eso no lo olvidaremos siempre estarás en los corazones de tu comunidad, de tu pueblo, tu Familia, amigos, pero sobre todo de tus hijos”.

