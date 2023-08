Caso Lagos de Moreno: peritos hallan 4 cráneos y restos humanos calcinados en una bodega de Las Trojes, ya los analizan

La tarde del miércoles, en una bodega abandonada, la Fiscalía localizó luego de un reporte que alertaba de cuerpos calcinados. El hallazgo ocurre en la comunidad de Las Trojes en los límites de Lagos de Moreno y Aguascalientes. Al lugar acudieron elementos de la Comisaría del municipio y en el lugar se percataron de lo que parece ser cuatro cráneos y restos calcinados.

El hallazgo ocurrió la tarde de este miércoles en una bodega que se presume abandonada y se ubica a 18 kilómetros de los limites con Aguascalientes. Por lo pronto, los restos fueron resguardados por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y se analizarán para confrontarlos con el material genético recabado de las familias de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno.

No se ha confirmado el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes. FOTO: Redes sociales.

¿Quiénes son los desaparecidos en Lagos de Moreno?

Desde primeras horas de la desaparición se emitieron fichas de búsqueda por parte de las autoridades de Jalisco, lo cual permitió conocer las edades, nombres y rasgos de identidad de los muchachos que no han sido localizados.

Diego Alberto Lara Santoyo, 20 años de edad.

Uriel Galván González, 19 años de edad.

Dante Cedillo Hernández, 22 años de edad.

Roberto Carlos Olmeda Cuéllar, 20 años de edad.

Jaime Adolfo Martínez Miranda, 21 años de edad.

Han encontrado dos autos calcinados relacionados al caso

El pasado martes, en un tramo carretero de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, se atendió el reporte de un vehículo en llamas, y al sofocar el fuego, se localizaron restos humanos que también son analizados por peritos del IJCF sin que se haya dado a conocer hasta ahora la identidad.

Ayer se encontró el segundo de los automóviles en los que habrían viajado las víctimas en la carretera que va de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz. No se han terminado los trabajos relacionados con esta investigación.

Ambos vehículos fueron hallados quemándose en dos puntos diferentes. FOTO: FGE.

Un predio estaría ligado al presunto asesinato de los jóvenes

Ayer por la tarde se aseguró un segundo inmueble en la colonia Orilla del Agua en donde se presume que habría sido el lugar en donde se tomó la fotografía que circuló en redes sociales y en donde se aprecia a cinco jóvenes amordazados e hincados.

Preliminarmente, la Fiscal especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas señaló que las familias confirmaron que los jóvenes de esta imagen coinciden con Uriel, Dante, Jaime Adolfo, Diego y Roberto. En el interior de de este lugar, se encontraron algunos indicios como zapatos y rastros de sangre, los cuales ya son analizados.

El primer inmueble que fue asegurado por la Fiscalía se encuentra también en este municipio y en su interior encontraron armas, celulares, placas de vehículos con reporte de robo, droga y un DVR, que también están ya bajo resguardo y análisis de los peritos.

¿Cuándo fue la última vez que vieron a los jóvenes de Lagos de Moreno?

Los cinco jóvenes desaparecieron el pasado 11 de agosto cuando acudieron a la Feria en Lagos de Moreno y el último punto en donde estuvieron, se presume que es el conocido como El Mirador, lugar en donde se localizaron manchas hemáticas y algunas tiras plasticas de las conocidas como cinchos.

Armando Olmeda, padre de Roberto, uno de los cinco jóvenes desaparecidos, posteó en su perfil de Facebook ayer por la tarde una fotografía de su hijo acompañada del siguiente mensaje:

"Tú eres el cielo, cambiarás tú el color. Te amaré siempre, la magia quedo en mi 5 días para 5 ángeles".

AMLO no pedirá disculpas, llama perversos a los que lo criticaron por el caso

Pese a que no habló del caso hasta la mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó haber ignorado el tema de la desaparición de los cinco muchachos que desaparecieron el pasado 11 de agosto mientras iban a una feria. El mandatario llamó perversos a los medios de comunicación y a los políticos que lo acusaron incluso de haberse burlado de la situación.

Ayer el presidente fue cuestionado por presuntamente ignorar el tema. FOTO: Presidencia.

El mandatario indicó que durante la conferencia matutina del pasado miércoles no escuchó cuando uno de los reporteros lo cuestionó sobre lo que ocurrió con los jóvenes, por lo que no pediría disculpas por no haber respondido nada sobre el tema. Además de esto, aseguró que el chiste que contó al final de este encuentro con la prensa se debió a que no entendió qué le estaban preguntando.

El titular del Poder Ejecutivo añadió que las autoridades están trabajando en el caso a fin de que se pueda encontrar a los muchachos y evitar que haya impunidad en el caso.