VIDEO | Mujer incita a su perro a atacar a otro can hasta la muerte

Un perro de la raza husky ultimó de manera salvaje a un can callejero, presuntamente azuzado por su dueña, según una denuncia realizada por vecinos de la colonia Fuentes del Nilo en Tonalá, Jalisco.

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, cuando una vecina, identificada como Berenice, sacó a su mascota que atacó al perrito, privandolo de la vida.

Vecinos del lugar intentaron separar a los perros. Foto: Facebook / Daniela Bono

En los videos se puede apreciar cómo Berenice usa la correa de su propio perro para ahorcar al otro lomito que, indefenso, sucumbe ante las feroces mordidas del husky que no se detiene hasta ultimarlo.

Algunos vecinos intentan quitarle el perro, ya sin vida, a la mascota de la mujer, quien se encara con ellos y los insulta, incluso empujando a un menor de edad que, por humanidad, trata de rescatar el cadáver del lomito.

“Yo fui la persona que defendió al perro, pero desgraciadamente falleció. Cuando iba de regreso a mi casa, ella seguía discutiendo con la vecina que en el segundo video trae blusa negra y mallas verdes.

Minutos después de la discusión, la vecina resultó herida por el perro. Foto: Facebook / Daniela Bono

“Llegó a tocar a mi puerta, unos 15 minutos después de lo que había sucedido, salí y me pidió que borrara los videos que había tomado donde claramente se ve como ella y su perro entrenado husky mataron a otro perro, claramente yo me negué y empezó con amenazas verbales diciéndome que me iba a matar y que si no lo hacía ella lo hacía su perro, y prosiguió a aventarme su perro y golpearme”, detalló en su cuenta de Facebook Daniela Bono, presunta víctima de la mujer.

Según denuncias hechas por los vecinos del lugar, no sería la primera vez que Berenice y su mascota matan a algún perro en el sitio, por lo que acudieron ante las autoridades correspondientes para denunciarla.