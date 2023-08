Vinculan a proceso a Fernando "N", hombre que golpeó a empleado de Subway

Este viernes 11 de agosto Fernando "N" fue vinculado a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa agravado por la agresión en contra de Santiago de 15 años de edad en un Subway de la capital de San Luis Potosí y además le fue impuesta la prisión preventiva justificada por lo que quedó formalmente preso mientras dure su proceso penal.

La audiencia se desarrolló en la sala 5 del Centro Integral de Justicia Penal en el Centro de Reinserción Penal de La Pila, donde el juez Juan Daniel Ramos Ruiz desahogó la causa penal 996-2023 en contra de Fernando "N" alias Tiburón quien vistió sudadera con capucha y pants y en color gris, acompañado de su defensa compuesta de cinco abogados; los dos fiscales apoyados por asesores de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA); y de manera virtual las víctimas Santiago y su mamá Edith junto con testigos protegidos a quien únicamente se escuchó su voz.

Imágenes de la brutal golpiza que recibió Santiago

Foto: Twitter / @infopolitano

Abogados del "Tiburón" deseaban quitar cargo de homicidio

De manera inicial la defensa del "Tiburón" pidió al juez que los representantes de los medios de comunicación fueran retirados lo que le fue negado y luego abrió solicitándo que se reclasificara el delito a Lesiones Calificadas Agravadas pues consideran que Homicidio Calificado Agravado era excesivo y vertieron alegatos donde intentaron demostrar que Fernando "N" nunca pensó en privar de la vida al menor Santiago.

Sin embargo, la parte acusadora mostró pruebas testimoniales y periciales donde quedó demostrado que el "Tiburón" detuvo los golpes al menor cuando escuchó que decían "ahí viene la Policía"; contabilizaron 21 golpes en cara cráneo y espalda, así como una patada y la utilización de los brazos en el cuello que los peritos calificaron como de un especialista en artes marciales mixtas y que buscaban asfixiar.

Luego se remitieron a un caso de jurisprudencia donde un agresor disparó hasta en cinco ocasiones a una víctima y no le asestó ninguno ¿Porque no le pegó no hay intento de asesinar? Cuestionó el representante de CEEAV.

Entre 12 y 50 años sería la setencia

El juez Ramos Ruiz negó la reclasificación jurídica del delito por considerar que la conmoción cerebral y el traumatismo intracraneal sí pudieron haber ocasionado la muerte de Santiago y que la frase "Ahí viene la Policía" que detuvo al agresor y la oportuna atención médica impdieron que perdiera la vida, lo que le dió el argumento al juez para vincular a proceso los delitos imputados son dolosos y de encontrarse culpable el "Tiburón" sería sentenciado de 12 años seis meses hasta 50 años de prisión.

Se abrió un nuevo debate para dictar la Prisión Preventiva Justificada dondea Fiscalía y asesores fundamentaron la posibilidad de fuga de Fernando "N" a que hay evidencia que antes de su detención estuvo oculto en el poblado El Garambullo, municipio de San Felipe, estado de Guanajuato; que tiene un hijo y una hermana en los Estados Unidos donde también estuvo como indocumentado un tiempo y porque no hay certeza de su domicilio, ya que el que inicialmente proporcionó no es parte de las cuatro propiedades con las que se le relaciona.

El juez concedió la medida cautelar y concedió tres meses a la Fiscalía para que complemente su investigación y demuestre la culpabilidad del "Tiburón" en el delito de Homicio Calificado en grado de Tentativa Agravado en perjuicio del menor Santiago de 15 años de edad por la agresión del 31 de julio en la cocina del Subway de la capital potosina.