Clausuran kínder de Zapopan por video viral en el que maestra asusta a niños con una máscara

Apenas hace dos días que se dio a conocer un video donde una supuesta maestra de un kínder ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, usó un disfraz de payaso para asustar a los niños a su cargo -en complicidad de otras educadoras que vayan sin intervenir- cuando el establecimiento ya fue clausurado.

La clausura no obedeció al video difundido en redes sociales, sino a la inspección que se realizó derivado de las denuncias por la grabación, pues de acuerdo a las autoridades, no contaba con el refrendo de la licencia correspondiente a este año y no cumplía con medidas de seguridad básicas.

Esto fue confirmado a Milenio por el Director de Padrón y Licencias de Zapopan, Diego Fernández, quien dijo que “En el caso de esta guardería en particular, su último refrendo fue el año pasado en 2022, es decir que este año no lo ha pagado”. El mencionado kínder tiene el nombre de “La casa de los peques” y se ubica en la colonia La Calma de Zapopan.

El video de la maestra asustando a los niños

Las escuelas son lugares donde los niños deberían estar seguros, pues en teoría cuentan con personal capacitado para velar por la seguridad de los alumnos, por lo que los padres de familia confían en ellas para dejar a sus hijos, pero no en todas se cumple este principio.

Por ello la difusión del video causó tanto enojo, pues se trata de niños pequeños de guardería quienes son asustados por la persona que debería cuidarlos y tratarlo con respeto. También indignó que otras mujeres adultas estaban presentes y no hicieron nada por detener la agresión.

En el video se puede ver a una mujer que tiene una máscara de payaso y una túnica tipo monja acercarse a un grupo de niños pequeños que están en sus sillas para comer, se escucha como lloran aterrados mientras ella ríe, después va a asustar a otros menores que están en otros sitios. Esto ante la mirada de otra persona que no la detuvo.

