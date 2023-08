Tenía la autorización para recetar fentanilo de uso médico, asegura abogado de Gustavo Guerra

Antonio Juárez Navarro, abogado del anestesiólogo Gustavo Aguirre, dijo para A la Una con José Luis Sánchez Macías que su cliente está grave y vulnerable, luego de las acusaciones que le han hecho en su contra.

“Me da pena que no esté él (Gustavo), porque él sería la mejor persona para dar estas declaraciones”, señaló.

Sin embargo, comentó que la terapeuta de Aguirre le prohibió dar entrevistas, ya que tiene crisis de ansiedad. Recordó que se encuentra sin domicilio, sus hijas no están con él y aunque no está privado de su libertad, sí está privado de tener una casa.

El abogado comentó que el pasado lunes entregaron un amparo respecto al tema de la casa, pero el trámite lleva cierto tiempo de la concesión o negación de documento.

Desmiente acusaciones

Al licenciado desmintió las declaraciones con base en su cédula sobre que el anestesiólogo no tenía el beneficio de comprar el fentanilo de uso medicinal y su facilidad para adquirirlas, por ello, indicó que hay mucha confusión.

Además, explicó que la cédula profesional ni la cédula de especialista no es suficiente adquirir estos estupefacientes, ya que eso requiere un recetario especial para controlados del tipo 1, el cual, no se imprime de la misma manera que las recetas normales, sino que es otorgado por Cofepris, después de haber realizado varios trámites.

“Ese recetario lo tiene y le dieron 200 folios y en esos dos años ha comprado hasta 30 mil pesos de fentanilo entendiendo que cada caja cuesta alrededor mil 400 pesos”

En este sentido, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su conferencia matutina que no es una guerra ni una búsqueda a los médicos que se dedican a anestesiar y que no se preocupara si él no lo quería para vender. De esta forma, la Fiscalía tendrá la carga aprobatoria de acreditar que le quitó su caso porque no lo quería para su venta.

“Tenía la autorización y el recetario y las pruebas de ello.”, sentenció

