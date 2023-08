AMLO: Gustavo Darwin, el anestesiólogo detenido por posesión de fentanilo médico, no tiene de qué preocuparse

“No vamos a ir en contra de un médico que se dedica anestesiar con fentanilo”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador del caso del anestesiólogo Gustavo Darwin “N”.

A pregunta expresa, dijo que si el especialista, investigado por posesión del fármaco de uso médico, no actuó de manera ilegal, no tiene de qué preocuparse en nada.

Señaló que en su gobierno se tiene una campaña contra el tráfico ilegal de fentanilo, que en Estados Unidos ha causado más de 100 mil muertes de jóvenes.

Dijo que si no hay nada ilegal en su caso, saldrá libre

“Bueno, sino este lo hizo con de distribuirlo de manera ilegal no tiene por qué… se está actuando para evitar la introducción de drogas, y muchos, no sé si sea este caso desde luego, además es un médico según entiendo, no tiene de qué preocuparse en nada".

Destacó que su gobierno no comete actos arbitrarios en contra de la población, por lo que basta con que se compruebe el uso que daba a esta sustancia para que sea liberado.

No se dejen manipular: AMLO

Pidió a la comunidad médica que se ha manifestado a favor de su colega que no se preocupe y no se deje manipular en este caso y se comprometió a que no se cometa ninguna injusticia, ni se permitirá la corrupción.

"Me he enfrentado siempre a los oligarcas corruptos, sino ya me hubiesen destruido políticamente hablando, pero mi honestidad es un escudo, es mi ángel de la guarda, estoy blindado”, aseveró.