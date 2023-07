Aseguran casa de médico anestesiólogo investigado por compra de fentanilo

Gustavo Dardwin Aguirre Castro es un médico anestesiólogo con residencia en Los Cabos, Baja California Sur, el cual es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por tener en su posesión cuatro cajas con seis ampolletas de fentanilo; sin embargo, el galeno afirmó que las adquirió para uso médico en una farmacia certificada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

¿Cómo adquirió el médico el fentanilo?

Por lo anterior, Gustavo Aguirre informó que su casa fue cateada por la fiscalía en donde vive con su esposa y sus dos hijas de 4 y un año de edad. Su abogado Antonio Juárez señaló que la acción de las autoridades es una violación a sus presunción de inocencia, ya que luego de hallar las ampolletas de fentanilo, el hogar del médico quedó asegurado.

El médico anestesiólogo aseguró que no es ningún narcotraficante. Foto: FB / Gustavo Aguirre

El jurisconsulto puntualizó que la situación del médico anestesiólogo es algo imposible de creer ya que ni siquiera fue citado para rendir su declaración, “no lo detuvieron, solo le quitaron su casa a él, a sus dos hijas mejores y a su esposa que es pediatra”, indicó el jurista.

Agregó que su cliente compró el fentanilo de forma legal para uso médico y lo hizo con su recetario para medicamentos controlados. Tras la compra, el producto llegó por correo en las cajas con la receta del doctor pegada en ellas a la casa del galeno junto con la receta, pero cuatro días después, agentes de la FGR llegaron a su domicilio.

El médico anestesiólogo pide ayuda

Gustavo Aguirre Castro subió un video en su cuenta de Facebook donde expuso su caso donde pidió el respaldo de sus colegas de la comunidad médica donde aseveró: “Nosotros no somos narcotraficantes. No estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos, somos anestesiólogos y salvamos vidas, no se me hace justo”, resaltó, y agregó:

“Amigos, colegas, familia, a la ciudadanía, voy a necesitar su ayuda, ya tengo casi un mes sin casa, elementos de la FGR me la clausuraron por haber comprado legalmente un medicamento controlado (fentanilo) aún sabiendo que mi compra era de forma legal con todos los permisos ante la autoridad, considero que todo es una injusticia y tiene que acabar de inmediato.

El galeno dijo que desde hace casi un mes su casa fue confiscada. Foto: FB / Gustavo Aguirre

Ya es tiempo que los médicos levantemos la voz exigiendo nuestros derechos, el medicamento que compré no es el mismo con el que se trafica de manera ilegal, somos médicos, salvamos vidas, ayudamos a los pacientes, esto se tiene que acabar ya! Ayúdenme por favor.

“Hoy me tocó a mi sufrirla, somos humanos, con familia, con derechos, la vida no es fácil, pero juntos podemos hacer algo para mejorarla, los quiero mucho, Dios está en el camino, está con nosotros y él sabe qué hay justicia, compartan por favor, muchas gracias de antemano”.

El jueves, el médico compartió otro video donde acusó que la fiscal de su caso fue a su hogar para catearla sin ninguna orden, dijo pese a que no estaba presente cuando los agentes ingresaron a su domicilio: “La última novedad del caso, excedieron los límites del abuso a los médicos, necesito difusión urgente porfavor, tengo miedo que hagan algo como sembrarme cosas en la casa, hoy entraron con el pretexto de cambiar sellos pero se metieron y hay videos y fotos de los vecinos”.

Este viernes, un grupo de la comunidad médica convocaron a una marcha simultánea en apoyo a Gustavo Aguirre en Tijuana, Baja California, así como en Hermosillo, Sonora y Culiacán, Sinaloa. A su vez, el Colegio de Medicina Interna filial Los Cabos emitió un comunicado donde lamentó los “recientes hechos de arbitrariedad y hostigamiento” en contra del galeno, a quien calificó su desempeño como “una excelente labor profesional”.