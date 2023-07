Los médicos marchan en diferentes estados de la República, para pedir justicia para Gustavo Aguirre Castro Manuel Aceves

En Los Cabos, Baja California Sur, fue cateado al parecer, de manera ilegal por parte de la FGR, el hogar de un anestesiólogo quien adquirió legalmente fentanilo médico para suministrárselo a sus pacientes, labor que ha hecho durante años, como anestesiólogo.

El pasado 21 de junio, la FGR, la Marina Armada de México, policías municipales y drones, rodearon su casa para realizar un cateo al interior de ésta, por un supuesto trafico de fentanilo el cual según documentos que mostró el propio Gustavo Darwin Aguirre Castro, fueron adquiridos legalmente con base a su registro ante la COFEPRIS como Anestesiólogo.

A partir de ese día, su esposa y dos hijas no han podido regresar a su hogar y además, han tenido que someterse a terapia psicológica por el impacto que represento la irrupción de la FGR en su hogar, pues fueron aisladas en una habitación para ser interrogadas, amenazadas con enviarlas al DIF, al cual no han podido regresar desde hace un mes.

Antonio Juárez Navarro, abogado del Medico Anestesiólogo, dijo que "hasta el momento no ha recibido citatorio alguno, se violo el debido proceso, se violaron sus garantías individuales y no se aplicó el principio de presunción de inocencia". El Abogado dice que su cliente cuenta con todos los documentos legales que avalan la compra de las cuatro cajas, con 6 dosis cada una de Fentanilo médico, que le fueron encontradas en su domicilio y que ello, no representa ningún delito, ya que son para uso médico.

Gustavo Darwin Aguirre Castro, es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como médico cirujano con especialidad en anestesiología, desde hace 13 años ha ejercido como anestesiólogo avalado por la UNAM. Este viernes se esperan marchas en Tijuana, Hermosillo, Sonora, Culiacán, Sinaloa y Baja California Sur, en apoyo a la liberación de su patrimonio y detención del acoso por parte de la Fiscalía General de la Republica.

En diferentes estados de la República se realizan marchas en favor de Gustavo Aguirre

FOTO: Germán Medrano

Marchan en Sinaloa para exigir justicia para Gustavo Aguirre

El gremio médico en Sinaloa salió a las calles para exigir justicia tras darse a conocer el caso de Gustavo Darwin Aguirre Castro, a quien la Fiscalía General de la República incautó su domicilio bajo el argumento de tráfico ilegal de fentanilo. Con cartulinas y pancartas en mano, exigieron justicia y un trato digno al doctor, quien desde hace un mes ha vivido un infierno al no poder laborar y tampoco ingresar a su domicilio el cual fue cateado por personal de la FGR.

En el marco de esta marcha, la presidenta del Colegio de Anestesiólogos de Sinaloa, Emma Gabriela Urías, urgió la regularización de las clínicas privadas para que sean éstas las que los provean el fentanilo de uso farmacéutico y no sean ellos los que tengan que asumir esa responsabilidad y pagar las consecuencias, como lo está haciendo el medico Gustavo Dardwin Aguirre.

“Nosotros, como anestesiólogos utilizamos medicamento desde hace más de 100 años para poder dormir a los pacientes y que puedan someterse a un procedimiento quirúrgico, entre esos medicamentos está el fentanilo que es de uso médico, que es muy distinto al que usan las personas con fines recreativos. El médico de Los Cabos, con una receta de medicamento controlado adquirió el medicamento y lo tenía en resguardo, entonces ellos allanaron su propiedad, la clausuraron. Nosotros estamos igualmente expuestos a que esto nos pase si las clínicas de Culiacán no se regularicen”, comentó.

La marcha inició en la Lomita de Culiacán y culminó en la catedral, con la exigencia de un trato digno al gremio médico, quien lamentablemente ha pagado con cárcel su labor de salvar vidas.

Los médicos piden regularización para el trabajo de los anestesiólogos

FOTO: Manuel Aceves

Con información de Gerardo Medrano y Manuel Aceves