Monserrat fue asesinada por su esposo, lo descubrieron practicando canibalismo

Como muchas otras mujeres, Monserrat fue víctima de violencia feminicida a manos del hombre con el que compartía su vida y que creía que la amaba, pero lejos de brindarle amor y protección Álvaro “N” terminó con su vida y además de ello cometió actos de crueldad con sus restos, pues además de desmembrarla, realizó canibalismo, pues se comió su cerebro. Los hechos ocurrieron en la junta auxiliar de La Resurrección, en el estado de Puebla, el pasado 29 de junio, pero fueron dados a conocer recientemente.

Álvaro “N”, de 35 años, fue detenido y puesto a disposición de un juez de control, pues confesó el asesinato de Monserrat “N”, quien era su pareja sentimental. De acuerdo con medios locales, tenían un año de estar juntos. La mujer de 38 años de edad era madre de cinco hijas, de entre 13 y 20 años de edad, mismas que fueron notificadas por Álvaro de que su madre estaba en su vivienda, aunque no fue hasta que llegaron que se dieron cuenta del crimen.

Monserrat era madre de cinco hijas. Foto: Twitter @PaulinaReporter.

La familia se trasladó al lugar y encontró que los restos de la víctima estaban esparcidos en el lugar, además que otras partes del cuerpo se encontraban en un terreno de siembra. De acuerdo con los indicios, el asesinato ocurrió cuando supuestamente Álvaro enloqueció luego de que su pareja no quiso sostener relaciones sexuales con él.

Vinculan a proceso a presunto feminicida

Derivado de los trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, el juez de control encargado del caso, decidió vincular a proceso a Álvaro “N”, según informan medios locales.

En redes sociales se creó un hashtag para exigir “Justicia para Monse", pues el feminicidio de la mamá ha conmocionado a la sociedad. La familia de la víctima también pide que el crimen no quede impune.

Tenían un año juntos. Foto: Ambas Manos.

¿México castiga el canibalismo?

El canibalismo es un tema tabú, el pensar en que un ser humano pueda comerse a otro causa horror, pero no es algo que no ocurra, en México se han registrado varios casos, incluso algunos de asesinos seriales que después profanaban los restos mortales de sus víctimas. Sin embargo, no existe una ley específica para quien cometa este delito.

Aunque sí hay penas contempladas en el Código Penal Federal para quien profane los restos humanos, en el Libro Segundo, en el Título Decimoséptimo se estipula que habrá penas de cárcel, así como multas para quien oculte, destruya o sepulte un cadáver o un feto humano, sin la orden de la autoridad correspondiente. También se castiga a quien profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia.

