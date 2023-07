Lanzan piedras contra los conductores y después los asaltan, así es el nuevo método de rateros en la México-Puebla

En redes sociales, internautas han advertido a los usuarios acerca de un nuevo modus operandi que utilizan los delincuentes para asaltar a conductores que transitan en la autopista México - Puebla, exactamente a la altura del punto conocido como el Outlet. Los denunciantes aseguran que los criminales lanzan rocas a los conductores para obligarlos a que se detengan y enseguida despojarlos de sus pertenencias.

Los usuarios de internet han compartido imágenes en donde se observa que durante un recorrido por la zona logran encontrar una gran cantidad de rocas sobre el asfalto y a los costados de la autopista, mismas que presuntamente han sido utilizadas para distraer a los conductores y asaltarlos con lujo de violencia. Según el relato de un internauta, él y su pareja viajaban en moto cuando los delincuentes les lanzaron piedras: "Afortunadamente llevamos casco y no hubo tanto problema. Pero las autoridades deben vigilar esas zonas porque sí se pasan", se lee en su testimonio compartido en Twitter.

Internautas piden justicia ante la ola de asaltos. Foto: @SilenceTime

Exigen reforzar seguridad en la México - Puebla tras asaltos

De igual manera, otras personas relataron que este tipo de asaltos no son nuevos en la zona, por lo que ya hay presencia policial en la zona. No obstante, los internautas reclaman que las patrullas no son de ayuda: "siempre hay una patrulla de vialidad en esa zona, pero están durmiendo", escribió un usuario de Twitter en la red social. Finalmente, quienes circulan por la vialidad piden a las autoridades que actúen ante los hechos delictivos y refuercen la seguridad en la autopista.

El pasado mes de mayo, la diputada local de Puebla, Karla Rodríguez Palacios, propuso sancionar con hasta con 26 años de prisión el delito de asalto en vía pública como en carreteras, si el delincuente coloca piedras o arroja sustancias corrosivas para dañar el vehículo. La iniciativa sugiere una reforma al Código Penal del Estado de Puebla para señalar que el delito de atraco se comete en vía pública como una calle, vereda, terracería, avenida, carretera, autopista, libramiento o puente.

Los internautas piden que se refuerce la presencia de policías en la zona. Foto: especial.

Detienen a un hombre por poner piedras en la México-Querétaro

Hace unos meses, las autoridades informaron que un hombre fue detenido tras ser descubierto poniendo piedras sobre la carretera México-Querétaro, a la altura del municipio de Polotitlán, en el Estado de México. Según lo dicho por la policía, el sujeto ponía rocas en el asfalto para dañar los automóviles y así, con una pistola falsa y de noche, asaltar a los conductores que caían en su trampa.

La detención ocurrió el pasado 10 de abril, cuando la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo a un joven de 24 años, quien fue sorprendido en el momento en que estaba por cometer un delito más. Según información de medios locales ya existía una línea de investigación por varias denuncias emitidas por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) respecto a algunos robos cometidos con este mismo modus operandi.

Las piedras ayudan a que los conductores se detengan y sean asaltados. Foto: especial.

Los reportes indicaban sobre la presencia de un hombre armado que colocaba piedras en dicha vialidad “con la finalidad de que se averiaran los vehículos y posteriormente asaltar con lujo de violencia a las personas que viajaban a bordo, por lo que se hizo un objetivo prioritario para la policía”, según informaron las autoridades de Polotitlán.