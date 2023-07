Alejandro Moreno afirma que lo mejor del PRI se quedó en el partido: arremete contra AMLO

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que lo mejor del partido se quedó y lo peor salió para irse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que Morena está desesperado porque perderán las elecciones de 2024.

“Lo mejor del PRI, se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI, está de su lado”, respondió el líder priista al titular del Ejecutivo, en este contexto refirió que el lema de Morena de no mentir, no robar y no traicionar no se está cumpliendo porque, recordó al primer mandatario que ha dado cargos diplomáticos a ex priistas a los que en su momento acusó de corruptos.

“Tienen en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ladrones, corruptos y traidores. Y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días ", señaló “Alito” a través de un video mensaje en sus redes sociales.

Descalificó las decisiones del presidente

FOTO: Especial

Lo anterior, momentos después de que los senadores Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga anunciaron su renuncia a la militancia del PRI. El líder priista que quienes salen del partido no trabajaron por la militancia y solo buscaban cargos.

“Quienes hoy se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia” sostuvo el líder del tricolor.

PRI es de los que trabajan todos los días

En medio de las críticas a su dirigencia por quienes han renunciado al partido en los últimos días, Alejandro Moreno, dijo que el Revolucionario Institucional es de los militantes que trabajan todos los días en el territorio y no desde los escritorios.

“El PRI no volverá a ser de quienes sólo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse. Nuestro partido es de militantes de a pie, que están bajo la lluvia y bajo el sol, que dan la batalla en el territorio y que lo defienden en lo público y lo privado” recalcó.

Arremete contra AMLO y corcholatas

El líder del tricolor recordó al primer mandatario que fue parte de las filas del PRI, igual que tres de las “corcholatas” presidenciales de Morena.

“Usted (Andrés Manuel López Obrador) militó en el PRI, incluso tres de sus corcholatas militaron en el PRI. Deje de culpar al partido de que no le salgan sus caprichos y ambiciones personales” sostuvo.

Señaló que Morena fue muy hábil para ilusionar a la gente con la o un cambio, señaló que se metieron con lo más valioso para los mexicanos, que es la seguridad de las familias y por eso la ciudadanía ya no confían en ellos.

“Están desesperados porque van a perder en el 2024 y eso los lleva a recurrir a las maniobras más bajas y reprobables para debilitar a nuestro partido y quererlo hacer en el Frente Amplio por México”, subrayó el presidente nacional del PRI.