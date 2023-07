AMLO felicita a España por resultados en elecciones: "No cayó en la trampa de la derecha"

“Felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al celebrar los resultados en la elección en el país ibérico.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, recalcó que lo importante es que no avanzó la derecha porque es “muy inhumano el modelo conservador”.

“Me dio mucho gusto, hago un paréntesis, lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar y no pasó eso afortunadamente”, expresó.

López Obrador aclaró que la derecha no avanzó porque algunos dicen que es la derecha extrema; sin embargo, él considera que toda la derecha es extrema.

Recalcó que lo importante es que no avanzó la derecha porque es “muy inhumana”.

Foto: Presidencia

"Nada más que el conservadurismo tiene sus matices. Ocampo decía los moderados no son más que conservadores más despiertos. Se podría decir los moderados no son más que conservadores mas vivillos, más despiertos o más hipócritas”.

El presidente afirmó que el modelo conservador le da la espalda a los dolores de la humanidad e ironizó que no lo vayan a “cepillar” los del INE o al Tribunal Electoral.

“Y en cuanto a España pues no puedo hablar con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, porque de acuerdo con los resultados hay un procedimiento, tiene el candidato de la derecha; del conservadurismo solicitar que se le permita tener mayoría en el congreso para gobernar eso lo otorga el rey o es el que decide si se le autoriza para que busque los votos en este caso”, explicó.