"Dio la vida por mí": dueño de Zeus narra cómo le dispararon a su perrito cuando intentó defenderlo

Este viernes por la mañana un perro fue asesinado por un sujeto en calles de la colonia Ex-Hipódromo Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc. El can llamado Zeus recibió al menos tres disparos por arma de fuego cuando intentó defender a su dueño identificado como José Luis, quien iba a ser asaltado por un grupo de delincuentes.

José Luis habla de cómo vio morir a Zeus, su mejor amigo

A través de su cuenta, el reportero Jorge Becerril compartió el testimonio de José Luis, el dueño de Zeus y narró cómo ocurrieron los hechos: "Me quiso robar, sacó un picahielos y me dijo '¿sabes qué? ¿ch*ngó a su madre!' llegó y toma todo, pero me amenazó, el perro fue cuando se aventó a defenderme, pero e, chavo se fue".

Sin embargo, el asaltante regresó con otros cuatro sujetos y en ese momento sucedió el hecho violento: "El perro estaba dormido en los arbolitos, le disparó dos veces y no le dio". Luego del primer intento, José Luis huyó y se resguardó en el estacionamiento abandonado en el que habita, pero no fue suficiente: "Uno me golpeó, otro me dijo 'te vas a morir ruco' y me enseñó la pistola, fue ya ahí donde le disparó al perro y le dio tres balazos" narró el dueño de Zeus.

Zeus agonizó durante cinco minutos tras haber sido baleado

Con un semblante de dolor, José Luis refirió que su mejor amigo duró con vida cinco minutos más, tiempo en el que agonizó debido a las heridas con bala que recibió: "El perro vino hacia mí, pero ya herido, vino a que yo le diera auxilio, hermano, ya no pude hacer nada. Me siento mal".

José Luis vio morir a Zeus. | FOTO: Cuartoscuro

Finalmente detalló cómo era la relación que tenía con Zeus y el dolor que le dejó su muerte: "Comíamos del mismo plato y con la misma cuchara, íbamos al baño juntos, dormíamos juntos, la comida aquí siempre era primero para ellos y yo creo que me demostró mucho más el cariño que yo tengo por él, dio la vida por mí, eso es algo que no se puede explicar, duele en el mero corazón" concluyó José Luis, luego de recordar que su perrito era amigable y querido por todos en la zona.

Poco después de las 11:00 horas, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) Omar García Harfuch, dio a conocer que gracias a la denuncia ciudadana y al C5 de la CDMX, se logró la detención de un hombre quien cobardemente mató a un perrito indefenso, es decir, a Zeus y agregó: "Estas personas siempre buscan escalar la violencia, y lastimar en ocasiones a seres humanos."