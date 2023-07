AMLO vs Peso Pluma: la segunda playlist contra los corridos tumbados está en construcción

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista un segundo álbum de canciones para los jóvenes, con el objetivo de proponerles alternativas musicales y así dejen de escuchar los llamados corridos tumbados. Si bien se tenía previsto que hoy presentará el primer tema que incluirá esa playlist, dijo que antes pedirá permiso a los artistas para no violar los derechos de autor.

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre la estrategia del Gobierno federal contra el consumo de drogas, expuso que tienen desplegadas campañas en escuelas y también programas sociales para dar oportunidades a los jóvenes, y ahora, dijo, “nos estamos metiendo hasta en lo de la música, con todo respeto”.

“Pueden crear cualquier canción y cantarla y difundirla y hacer propaganda de esa música, no vamos a prohibir nada, pero tenemos también que informar de que no es esa música recomendable, la música que hace apología a la violencia, al lujo barato, mucho menos al consumo de drogas o a poner como ejemplo a narcotraficantes. No, no, si hay música muy buena para los jóvenes que no trata esos temas”, señaló.