¿Qué pasará ahora con el niño del kínder de Cuautitlán Izcalli?

Poco a poco se han ido revelando las incógnitas que envuelven el caso de agresión contra una profesora del Jardín de Niños "Frida Khalo" ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En un inicio la víctima comentó a los medios de comunicación que los padres querían tratar "un tema relacionado con su hijo", por lo que desconoce los motivos de su actuar, sin embargo, los dos implicados ahora detenidos, Laura "N" y Jesús "N", argumentan un acto de maltrato infantil que la directora del plantel no quiso atender.

"Ella es la mala", se escucha decir al menor en la grabación donde se aprecia como los dos padres de familia amenazan a la docente para posteriormente golpearla en diversas ocasiones. A pesar de que los involucrados se pierden de la toma de la cámara de vigilancia, la maestra Brenda relató que la violentaron e incluso la hicieron hincarse para pedirle perdón al infante, mismo que, según las palabras de la víctima, se estaba riendo.

“El señor me dijo que ya me ubicaba, que sabía en donde vivía, que sabía quién era mi familia y que me iba a matar”, relató la profesora ante medios locales.