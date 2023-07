Ellos son los padres que golpearon a maestra de kínder en Cuautitlán Izcalli, los identifican en redes

Las fotografías corresponden a los presuntos agresores de la profesora. Twitter / @FernandoCruzFr7

Este martes se dio a conocer un video en el que se observa a un hombre y a una mujer agredir físicamente a una profesora de maternal del Colegio Frida Kahlo ubicado sobre la avenida San Francisco de Asís, colonia Lomas de Cuautitlán, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Las imágenes causaron indignación no sólo porque evidenciaron los golpes que recibió la docente al interior de la escuela, sino porque la agresión ocurrió enfrente del menor de edad, además de que ella misma detalló que recibió amenazas de muerte por parte del padre de familia, quien iba armado.

Identifican en redes sociales a los agresores de la maestra de Cuautitlán Izcalli

Luego de que se viralizara el audiovisual, usuarios de redes sociales identificaron a la pareja agresora y comenzaron a difundir las imágenes tanto del hombre que amedrentó con una pistola a la maestra y a la cocinera del plantel, como a su esposa, quien golpeó a la docente en repetidas ocasiones.

En redes sociales fueron identificados los presuntos agresores de la maestra. | FOTO: Twitter @RaulGtzNR

Fue así como se dieron a conocer las fotografías de los padres del menor de edad por el que inició todo y quien únicamente optó por reírse cuando estaban golpeando a la maestra. Asimismo, medios locales refirieron que este martes las clases fueron suspendidas en el Colegio Frida Kahlo de igual forma, la profesora ya presentó la denuncia correspondiente y las autoridades ya realizan las indagatorias en torno al caso.

Sobre estas fotografías que circulan en redes sociales, la docente señaló en un encuentro con medios de comunicación que se realizó esta tarde que sí son los agresores: "Sí, ellos son los papás, de hecho las fotografías nos las proporcionó la escuela porque es el gafete de seguridad que tenían para los niños, son las personas autorizadas para ir por el niño entonces, ellos son los papás".

La maestra rinde su primera declaración tras el ataque

Poco después de las 14:00 horas, la profesora que fue víctima del ataque ocurrido el pasado lunes 17 de julio a las 09:41 horas, frente a diversos medios de comunicación dio su primera declaración tras el ataque: "El niño nada más se reía y eso es algo que a mí me duele muchísimo porque con el niño jamás se tuvo algún inconveniente, el niño se entregó el viernes en perfecto estado, con la mamá jamás se tuvo alguna situación, incluso el día viernes le di información sobre un curso de verano, pero el día lunes llegaron con esa actitud prepotente" señaló.

De igual forma, agregó que el hombre puso a la cocinera a ver cómo la golpeaban y al mismo tiempo la amenazaron con que le harían daño si pedía ayuda. "No es la mejor forma de resolver las cosas, para mí la forma de resolverlas es que los papás se hubieran acercado primero con la directora desde el día viernes si es que esta incidencia se presentó desde ese día. Porque a mí tampoco nada me garantiza que ellos mismos o en casa le haya pasado algún accidente" señaló la docente.

La pareja agredió a la docente al interior del plantel educativo. | FOTO: Twitter @RaulGtzNR

La profesora dijo tener mucho miedo por las amenazas de muerte que recibió durante el ataque, además del dolor que le causó ver que todos los niños que se encontraban en ese momento en el aula, se percataron de lo ocurrido y se preguntaron por qué le estaban pegando a su maestra.

Finalmente, la docente agregó que ella no es la maestra titular del grupo del niño en cuestión, estaba supliendo a una profesora: "Desgraciadamente me tocó a mí, siento que los padres no iban por alguien en específico, simplemente por quien les abriera la puerta".

ADVERTENCIA: EL SIGUIENTE VIDEO ES MUY FUERTE