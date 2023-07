IMÁGENES FUERTES: padres de familia golpean y amenazan de muerte a una maestra en Cuautitlán Izcalli

A través de redes sociales se difundió un video que ha causado una fuerte indignación, pues muestra la agresión de la que fue objeto una maestra de una escuela ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. La docente fue atacada y amenazada por los padres de uno alumno de preescolar por una supuesta agresión a su hijo, por lo que acudieron a amedrentarla en el centro escolar.

Una maestra fue agredida físicamente por los padres de un alumno

A través de Facebook se difundió el video del ataque ocurrido este lunes 17 de junio a las 09:41 horas, una cámara ubicada en el patio del Colegio Frida Kahlo, el cual se localiza sobre la avenida San Francisco de Asís en la colonia Lomas de Cuautitlán grabaron cómo acudió la docente a abrir la puerta.

La mujer le dio una cachetada a la maestra en cuanto entró a la escuela. | FOTO: Twitter @RaulGtzNR

Una vez que la abre se escucha una voz de mujer saludando y preguntando algo en un tomo amable, no obstante, la maestra abre parcialmente la puerta. El sonido es inaudible, pero se ve cómo el sujeto abre la puerta de par en par, segundos después, la madre de familia le da una cachetada a la profesora a quien le pregunta "¿Qué te pasa?", el hombre sólo observa y acto seguido, la mujer toma del cabello a la maestra mientras le reclama y es ahí cuando comienza la agresión.

El hombre amenazó de muerte a la docente. | FOTO: Twitter @RaulGtzNR

Es ahí cuando se la lleva sometida para continuar golpeándola, pero se alejan del ángulo de visión y quedan en el punto de ciego, únicamente se puede ver por unos segundos más cómo la agrede, en tanto el hombre sólo observa y el niño entra diciendo: "¡Ella es la mala!" mientras la señala y se ríe de la situación.

VIDEO: la maestra narra lo que sucedió durante el ataque

A través de un video compartido en Twitter por el reportero Raúl Gutiérrez, la maestra que fue víctima del ataque compartió su versión de los hechos y dio más detalles de lo que sucedió durante la mañana del lunes cuando una pareja acudió al colegio para agredirla físicamente y amenazarla:

"Yo les abrí, los papás querían tocar un tema relacionado con su hijo, subo, le digo a la directora, me dijo que no lo podía atender, que si me podía hacer cargo yo. Bajé, iba a hablar con los papás en la puerta, los iba a atender en la puerta, pero el señor agarró y me empujó la puerta, se metió y en ese momento su esposa empezó a agredirme, me pegó, me jaloneó por todo el patio" narró la docente.

Sobre el menor de edad, la docente refirió que el niño sólo se estaba riendo de todo lo que sucedía y agregó: "La señora de la cocina se dio cuenta, iba a pedir ayuda, pero el señor se dio cuenta y se mete a la cocina, al área del comedor, la sienta, prácticamente la puso a ver cómo me pegaba su esposa y la amenazó con la pistola en la cabeza".

Finalmente, refirió que el señor la amenazó a ella también, le dijo que ya la ubicaba, que sabía dónde vivía, quién era su familia y que la iba a matar: "Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas, amenazada" agregó la docente quien dijo que regresó con sus otros alumnos que se encontraban al interior de un aula y que se percataron de lo ocurrido.

Los niños se percataron de lo que sucedió, pues estaban en un salón contiguo. | FOTO: Twitter @RaulGtzNR

Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, así como la razón de por qué el matrimonio actuó de forma violenta en contra de la maestra, pues aún no es claro si realmente se trató de una supuesta agresión en contra del niño que aparece en el video, asimismo, las autoridades escolares no han dado a conocer su postura sobre lo ocurrido en sus instalaciones.

