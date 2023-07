Mamás se pelean en Facebook y como venganza le desfiguran el rostro a una mujer

Una mujer de 43 y otra de 45 años de edad fueron sentenciadas luego de que fueron halladas culpables de haber atacado a otra mujer en su hogar durante una noche de brujas en Swansea, Reino Unido. De acuerdo con la investigación, la víctima identificada como Philippa Stevens fue atacada con un cuchillo y una sustancia tóxica que se usa como desinfectante.

Para el ataque, Kathryn Llewellyn de 43 años, y Teresa Morgan-Peters de 45, se colocaron máscaras de payasos antes de llegar al hogar de la víctima. Las dos atacantes despertaron a Philippa por teléfono al reír fuertemente como si se tratara de una risa de payaso.

Teresa Morgan atacó a otra mujer en venganza. Foto: Daily Mail

¿Por qué llevaron a cabo el terrible ataque?

El ataque comenzó cuando las mujeres discutieron a través de Facebook, en donde se publicaron “tonterías explícitas” sobre la víctima, pero no se detallaron los motivos por lo que inició la pugna que terminó con Phillipa desfigurada de su rostro. A pocos días de que se presentaron los ataques en Facebook, la agresión se llevó a cabo dentro de la casa de Phillipa.

Una vez que despertaron a la mujer, las dos acusadas llegaron a la casa. Era la 1:00 de la madrugada del 31 de octubre y seguían las aterradoras risas. Al escuchar las risas, Philippa declaró a la policía: “Pensé que debía ser uno de mis compañeros haciendo payasadas con Halloween. Vi dos figuras que venían por el pasillo con máscaras de payaso”, dijo la mujer, y señaló:

“Uno comenzó a venir hacia mí con un cuchillo Stanley. Entonces el otro vino hacia mí y me tiró lejía (sustancia química). No dijeron nada. Uno me tenía abajo para blanquearme”.

Tras el ataque, la víctima logró quitar la máscara de payaso a una de las mamás, y solo pudo ver que se trataba de una mujer blanca. En ese momento, la mujer fue a la casa de uno de sus amigos tras sentir el químico en la cara, indicó para el Daily Mail.

Kathryn Llewellyn fue hasta la casa de la víctima para atacarla. Foto: Daily Mail

Una venganza ejecutada por la madrugada

“Mi adrenalina se estaba yendo. No sabía que era lejía en ese momento. No podía olerlo, no podía saborearlo, no podía sentirlo. Solo me enteré cuando fui a casa de mi vecino y la blusa negra de mi pijama era naranja”, describió la aterrada mujer quien agregó:

'Ella me iba a matar. Me querían muerto. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaba planeado; fue vicioso; fue coordinado”.

Phillipa Stevens resultó con heridas de cuchillo en su cara, además de su cuello, uno de sus brazos, la espalda y un muslo. Tras quedar marcada de su rostro, la víctima retiró todos los espejos de su hogar para no ver las cicatrices que le quedaron tras el ataque.

La agresión se originó debido a algunos posteos de Facebook, sin embargo, hasta ahora no se ha aclarado el motivo que la detonó.