Detienen a padres que golpearon a maestra de kínder en Cuautitlán Izcalli

La tarde de este martes 18 de julio se dio a conocer la detención de la pareja de padres de familia que agredió a una profesora al interior de la escuela Frida Kahlo, en Lomas de Cuautitlán, en el Estado de México. Luego de que la cinta donde se muestra el ataque contra la docente se volviera viral, autoridades mexiquenses emprendieron la búsqueda contra los implicados identificados como Laura y Jesús.

Trascendió que la pareja fue trasladada al Centro de Justicia de la Fiscalía mexiquense, a un costado del Palacio Municipal de Cuautitlán Izcalli. Los implicados acudieron por su propia voluntad a la agencia del Ministerio Público para levantar una denuncia por lesiones que recibió su hijo presuntamente por parte de la maestra, sin embargo, en ese momento uniformados los detuvieron.

Las imágenes causaron indignación no sólo porque evidenciaron los golpes que recibió la docente al interior de la escuela, sino porque la agresión ocurrió enfrente del menor de edad, además de que ella misma detalló que recibió amenazas de muerte por parte del padre de familia, quien iba armado.

Profesora agredida teme por su integridad

En estos momentos Jesús "N" y Laura "N" se encuentran rindiendo su declaración ante autoridades mexiquenses. Se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica. En las inmediaciones de la dependencia se encuentra un dispositivo de seguridad por parte de la Policía Estatal.

Ante diversos medios de comunicación, la docente implicada ha señalado que el padre del menor la amenazó de muerte y le recalcó que conocían a su familia. "Me dolió muchísimo porque el menor se estaba riendo mientras su mamá me golpeaba", agregó.

Finalmente, la maestra explicó que ella no es la maestra titular del grupo del niño en cuestión, estaba supliendo a una profesora: "Desgraciadamente me tocó a mí, siento que los padres no iban por alguien en específico, simplemente por quien les abriera la puerta".

Hija de una de las afectadas pide justicia

En entrevista con N+, Veronica, hija de Roselia, trabajadora de la secundaria amenazada por los padres, relató que ha perdido comunicación con el plantel educativo que únicamente suspendió clases de manera temporal. Sin embargo, no se han posicionado al respecto pese a las denuncias de su docente.

La mujer reveló que sí son los agresores y que la maestra implicada ya tuvo contacto con ellos cara a cara, por lo que se encuentra muy asustada y con un ataque de pánico.

