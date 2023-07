VIDEO: alcaldesa salta a la cancha para reclamar a árbitro durante partido y se vuelve viral

Ana Isabel Bañuelos, la alcaldesa de Arandas, Jalisco, se hizo viral en la redes sociales luego de ingresar a un partido de futbol para encarar al árbitro Ricardo Torres quien pitaba el encuentro entre Arandas contra San Martín de Hidalgo correspondiente a los octavos de final del torneo amateur de la Copa Jalisco 2023.

En el cotejo celebrado el domingo 16 de julio a las 4:00 de la tarde en la Unidad Díaz Ordaz de Arandas, la alcaldesa Bañuelos irrumpió a falta de 15 minutos para finalizar el partido cuando la oncena local perdía en el marcador global y solo necesitaba un gol para empatar el juego e irse al alargue, ya que en el cotejo de ida perdieron como visitantes por la mínima diferencia.

La alcaldesa increpó al árbitro Ricardo Torres. Foto: Captura de pantalla

Suspendieron el partido por algunos minutos

En el video compartido en las redes sociales se escucha a los narradores locales que transmitieron el partido decir sorprendidos entre risas: “No puedo creer esto… No lo puedo creer. Anabel está en la cancha, es insólito. Eso provoca un árbitro como esos, me lo quiero comer vivo… Anabel me representa”.

Durante los casi dos minutos del metraje se observa a Ana Bañuelos cuando discutió con el árbitro para luego irse caminando a lo largo sobre el terreno de juego donde hizo señas con sus manos a alguna persona. Cuando estaba a punto de salir de la cancha, la munícipe fue interceptada por un hombre que al parecer era parte del cuerpo de seguridad del estadio.

El juego no fue suspendido totalmente ante el riesgo de que la violencia creciera. Foto: Captura de pantalla

Ante la irrupción de la edil Bañuelos, el partido quedó momentáneamente suspendido, hasta que el capitán de la escuadra local fue con ella, pero la enojada funcionaria pública regresó para seguir reclamando a Ricardo Torres; no obstante, la mujer fue retirada del campo escoltada por el hombre de seguridad que la acompañó en todo momento. No se dio a conocer el motivo de los reclamos de la edil.

Arandas ganó el partido, pero fue castigado

Pero casi por terminar el partido, el árbitro Torres marcó un penal a favor del conjunto de Arandas tras un tiro de esquina, mismo que fue ejecutado con éxito luego de que se repusieron 15 minutos más por la interrupción del encuentro ocasionado por la presidenta municipal. El juego se definió en la tanda de penaltis donde el cuadro local sacó la casta y venció a San Martín de Hidalgo.

La Copa Jalisco informó que Arandas fue eliminado. Foto: Twitter / @copa_jalisco

Sin embargo, la Copa Jalisco emitió un comunicado donde resolvió a través de la H. Comisión Disciplinaria que el equipo de Arandas quedó eliminado de la competencia ante la invasión del campo de la munícipe, conforme al artículo 27 del reglamento de competencia que dicta:

“Cuando un partido sea suspendido por falta de garantías, motivado por invasión o agresión del público al cuerpo arbitral, a los jugadores o al cuerpo técnico de los equipos participantes, quien ocasione tal situación perderá el partido”: artículo 27 del reglamento de la Copa Jalisco.

A lo anterior, el colegiado reportó que decidió “no suspender el partido definitivamente porque en ese momento había un ambiente hostil en las tribunas alentado por la intromisión a la cancha y a las protestas por parte de la alcaldesa”, ya que consideró que de hacerlo provocaría una situación de inseguridad.