Yahir era estudiante del IPN un ratero lo mató a puñaladas durante un asalto en la GAM

Un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue asesinado a puñaladas durante un asalto ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México. La víctima fue identificada como Guadalupe Yahir y cursaba el bachillerato en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 1 "Gonzalo Vázquez Vela". Aparentemente, el alumno fue interceptado por un asaltante cuando caminaba en la calle con su mochila y un balón de fútbol.

Hasta ahora, las autoridades escolares no se han pronunciado al respecto. De igual manera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) no ha revelado mayor información sobre lo ocurrido. En redes sociales, internautas señalan que el autor del crimen escapó de la escena y que no hay personas detenidas por el homicidio del estudiante de bachillerato.

El joven estudiaba en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: captura de pantalla.

Cae ladrón que asaltaba estudiantes en la GAM

El pasado 22 de junio, elementos de la SSC arrestaron a un joven en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, esto luego de que presuntamente despojó de sus pertenencias a un estudiante. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban sus funciones de seguridad y fueron alertados por un robo en el cruce de las avenidas Fortuna y Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Magdalena de las Salinas, por lo que acudieron al sitio para brindar atención ante la emergencia.

En el lugar un estudiante, de 22 años de edad, denunció que caminaba por la calle cuando un sujeto se le acercó y lo amagó con un cuchillo, para despojarlo de sus pertenencias. Con ayuda de vecinos y testigos, el alumno consiguió detener al presunto delincuente, para que no escapara mientras llegaban las autoridades.

Un hombre fue detenido por asaltar estudiantes en la GAM. Foto: especial.

Las autoridades detuvieron al supuesto ladrón, un hombre de 28 años que fue arrestado con una botella de vidrio, una cartera de color negro, un par de audífonos, dinero en efectivo y un reloj de mano, objetos que el afectado reconoció como su propiedad. El sujeto fue presentado, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.