VIDEO: ratero se mete a una casa y se toma dos horas para robar dos bicis y un tanque de gas

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra el momento exacto en el que un presunto delincuente ingresó a una vivienda y robó dos bicicletas y un tanque de gas. Los hechos ocurrieron dentro del Fraccionamiento San José la Noria, en el estado de Oaxaca. De acuerdo con las cámaras de seguridad, el asalto ocurrió durante la madrugada del pasado domingo 16 de julio.

En las imágenes se puede observar que el supuesto criminal entró a la vivienda cerca de las 2:30 horas y dos horas más tarde se le ve salir de la casa sujetando dos bicicletas y lo que parece ser un tanque de gas pequeño. En redes sociales, vecinos de la zona alertaron a los habitantes del fraccionamiento y generaron debate al mencionar que el presunto ladrón tardó dos horas para cometer su atracó.

El hombre ingresó a la propiedad dos veces. Foto: captura de pantalla.

Internautas se burlan de ladrón que tardó dos horas en robar dos bicicletas

"Hola vecinos ahora nos tocó a nosotros, (un ladrón) entró a robar y se llevó dos tanques de gas pequeños, dos bicis y una caja de herramientas. Esto fue en el Fraccionamiento San José la Noria de Oaxaca”, se lee en una denuncia compartida en Facebook. No obstante, los internautas tomaron con humor el hecho de que el supuesto criminal demoró dos horas en llevar a cabo su robo. Además, usuarios de internet, aseguran que el sujeto no se llevó “nada de valor”.

De igual manera, las personas que realizaron la denuncia aseguraron que las autoridades llegaron tarde a la escena, cuando el presunto ladrón ya había escapado. Ante está situación vecinos locales comentaron que la mejor forma de obtener justicia es “a mano propia”.

El hombre escapó con lo robado. Foto: captura de pantalla.

“Hoy en día no existe justicia, ahora los delincuentes tienen más derechos que alguien que a sufrido un atentado (robo) es mejor que el pueblo imponga justicia por mano propia, en lo personal a mí me asaltaron una vez, recurrí a los policías, y me dijeron que no había nada que pudieran hacer”, escribió una persona en la publicación. De igual manera, otras personas aseguraron que el hombre no hurtó pertenencias de valor: "¿Quién entra a una casa y tarda dos horas para llevarse dos bicicletas? es absurdo, pero al menos no robó nada valioso".